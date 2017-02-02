KTAMS: Açlık sınırı bin 794 TL!

KTAMS açlık ve yoksulluk sınırı konusunda yaptığı çalışmaya göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle açlık sınırı bin 794 TL, yoksulluk sınırı ise 8 bin 146 TL olarak belirlendi.