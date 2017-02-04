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Creditwest Bank’tan Sevgililer Gününe Özel Kampanya
Sevgililer Gününe Özel KampanyaCreditwest Bank Mobil ve İnternet Bankacılığı kullanan müşteriler bankacılık işlemlerini diledikleri yerden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yaparken hediye de kazanıyor!
Ücretsiz berberlik ve kuaför hizmeti için işbirliğiEngelli bireylere ücretsiz saç bakım hizmeti
Güzelyurt’ta elektrik kesintisi olacak
Güzelyurt’ta elektrik kesintisi olacakGüzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.
TDP: Yeni asgari ücret elektrik zammını bile karşılamazTDP: Yeni asgari ücret elektrik zammını bile karşılamaz
City Mall’da sürpriz evlilik teklifi
City Mall’da “Evet” dediCity Mall, 3 Şubat sabahı romatik bir evlilik teklifi organizayonuna ev sahipliği yaptı.
Halep için 47 bin TL bağışHalep için 47 bin TL bağış
Havalar soğudu, kar yağışı başladıHavalar soğudu, kar yağışı başladıHavalar soğudu, kar yağışı başladı
Lige ABD’liler damga vurdu
Lige ABD’liler damga vurduVakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken, takımlar bir taraftan da play-off’a kalma hedefleriyle mücadelelerini sahaya yansıtıyor
Liderin konuğu Koopspor
Liderin konuğu KoopsporBasketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglere bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edilece
Salim: “Hedef Play off oynamak”
Salim: “Hedef Play off oynamak”K-Pet 1. Lig kırmızı grup ekiplerinden Göçmenköy'ün tercübeli futbolcusu Salim Tayançlı gazetemiz Yenidüzen'e açıklamalarda bulundu
GAÜ, “Google Hash Code” ön elemelerine ev sahipliği yapacak
GAÜ, “Google Hash Code” ön elemelerine ev sahipliği yapacakGAÜ, tüm dünya ile eş zamanlı olarak Google Hash Code Challenge Yarışması Ön Elemelerine 23 Şubat’ta ev sahipliği yapacak.
Creditwest çalışanlarının bowling keyfiCreditwest çalışanlarının bowling keyfi
Gönyeli Belediyesi emekçileri DEV-İŞ dedi!
Gönyeli Belediyesi emekçileri DEV-İŞ dedi!Gönyeli Belediyesi’nde gerçekleştirilen sendika seçimlerinde, emekçiler DEV-İŞ’i tercih etti.
“Karneni Getir, Kitabını Götür”
“Karneni Getir, Kitabını Götür”İskele Belediyesi karnesini mesai saatleri içerisinde getiren İskele ve beldelerinde yaşayan ilkokul çocuklarına kitap verecek.
Aylık şarap masrafı: 30 bin dolar
Aylık şarap masrafı: 30 bin dolarKarayip Korsanları'nın Jack Sparrow'u, Johnny Depp'in müsrifliği yüzünden iflasın eşiğinde olduğu ileri sürüldü
'Çocuk haklarının korunduğu bir siteme geçilmeli'
'Çocuk haklarının korunduğu bir siteme geçilmeli'SOS Çocuk Köyü, son günlerde meydana gelen çocuk cinsel istismar vakaları ile ilgili basın açıklaması yaptı
"Karar hükümler-üstü bir hüküm niteliğinde"
"Karar hükümler-üstü bir hüküm niteliğinde"Gardiyanoğlu, “Bu karar, şekli itibariyle, yıllardır var olan ancak hiçbir siyasi irade tarafından uygulanma cesareti gösterilmeyen, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na uyulması adına verilmiş, hükümler-üstü bir hüküm niteliği taşımaktadır” dedi.
Ertaç attı, Ocak turladı: 1-4Ertaç attı, Ocak turladı: 1-4
YDÜ Hastanesi'nden kanser hastalarına büyük destek
YDÜ Hastanesi'nden kanser hastalarına büyük destekKanser hastalarına muayene ve tedavi ücretlerinin karşılanmasında büyük destek
Yalova farka koştu: 5-0
Yalova farka koştu: 5-0Yalova, rakibi Maraş’ı farklı mağlup etti
Kartal bildiğimiz gibi: 4-1
Kartal bildiğimiz gibi: 4-1Lig lideri Yenicami, Kıbrıs Kupası’nda güçlü A.Yeşilova’yı mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Cihangir Çatalköy’de turladı: 0-3
Cihangir Çatalköy’de turladı: 0-3K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir, Koopbank Kıbrıs Kupası’nda bir üst tura rahat yükseldi
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’