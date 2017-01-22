‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’ İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.