Lefkoşa4 °C
  • Polis, ‘Bize ulaşan şikâyet yok’ dedi
  • Cinayet zanlısı serbest
  • Kıb-Tek’in alacakları: 481 milyon TL!
  • Darp edilen Güneşlier’e TAZMİNAT ödenecek!
  • İki çocuğa cinsel istismar iddiası
  • İki avukat ‘sahtekarlıktan’ tutuklandı!
  • 11 YENİ YURTTAŞ DAHA!
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CTP’den KTÖS’e ziyaret
CTP’den KTÖS’e ziyaretSorakın: “Ülkede ciddi sorunlar yaşanıyor… Eğitim Bakanı plansız, programsız, anti demokratik uygulamalar yapıyor”
Böbrek hastaları yararında film gösterimiBöbrek hastaları yararında film gösterimi
“Bir Yuva, Bir Orman” projesinin ilk adımı atıldı
“Bir Yuva, Bir Orman” projesinin ilk adımı atıldıJetgaz ve Necat British College’in Orman Dairesi ile işbirliği içerisinde başlattığı “Bir Yuva, Bir Orman” projesinin ilk adımı Alsancak Milli Park ormanında gerçekleştirilen etkinlikle atıldı.           
Ban, aday olmayacakBan, aday olmayacak
Suudi Prens şahinleri için 80 uçak bileti aldı
Suudi Prens şahinleri için 80 uçak bileti aldıSahibi olduğu yırtıcı kuşları uçakla taşımak için 80 bilet alan Suudi Prens, sosyal medyada gündem oldu.
“Yenicami ekolünü yaratmak istiyoruz”“Yenicami ekolünü yaratmak istiyoruz”
Havalar soğudu, kar yağışı başladıHavalar soğudu, kar yağışı başladıHavalar soğudu, kar yağışı başladı
“Çocuğunuza en güzel karne hediyesi Alcatel PiXi4 WiFi tablet”
“Çocuğunuza en güzel karne hediyesi"Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yarıyıl tatilinde çok avantajlı bir öneri
Hedef 2020 olimpiyatları
Hedef 2020 olimpiyatlarıTürkiye’de ferdi branşlara yatırım yapan ENKA Spor Kulübü’nün 2004 doğumlu Türkiye Şampiyonu Yüzme takımı yeni sezona UKÜ Arena Spor Kompleksi içinde yer alan havuzda hazırlanıyor
Kura çekimi mart ayında
Kura çekimi mart ayında4-11 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan CONIFA EURO 2017 organizasyonunun kura çekimi mart ayında yapılacak
Yeni Tüketici Fiyat Endeksi ile Enflasyon Sepeti için çalışmalar sürdürülüyor
Yeni Tüketici Fiyat Endeksi ile Enflasyon Sepeti için çalışmalar sürdürülüyor“Ocak 2017 rakamlarının hesaplanarak yayınlanması çalışmalarının şubat ayı içinde sonuçlandırılması hedefleniyor”
Parkurlar netleştiParkurlar netleşti
Minikleri hem eğlendi , hem de yerli malının önemini öğrendi.
Minikleri hem eğlendi , hem de yerli malının önemini öğrendi.Yapılan tüm satışların geliri "Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na" bağışlandı
Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyorYoğun bakım ünitesinde yatan Pembe Erdemlier için A RH+ kana ihtiyaç duyulduğu bildiridi.
KTAMS: Açlık sınırı bin 794 TL!
KTAMS: Açlık sınırı bin 794 TL!KTAMS açlık ve yoksulluk sınırı konusunda yaptığı çalışmaya göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle açlık sınırı bin 794 TL, yoksulluk sınırı ise 8 bin 146 TL olarak belirlendi. 
Karne sevincini hastanede yaşadılar
Karne sevincini hastanede yaşadılarBerova, Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara karne dağıttı 
Başkan Gülden Plümer Küçük oldu
Başkan Gülden Plümer Küçük olduKıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği başkanlığına Gülden Plümer Küçük getirildi.
"Tarihi firsat yok, tarihi fiyasko yaşanıyor”"Tarihi firsat yok, tarihi fiyasko yaşanıyor”
Eski trafo binası sanat galerisi oluyor
Eski trafo binası sanat galerisi oluyorGirne Belediyesi, eskiden elektrik trafo merkezi olarak kullanılan yıkılmaya yüz tutmuş binayı sanat galerisine dönüştürüyor.
Kaza korkuttu
Kaza korkuttuMağusa-Lefkoşa anayolunda dün meydana gelen kaza ucuz atlatıldı...
Çıplak fotoğrafları arkadaşlarına yollamış
Çıplak fotoğrafları arkadaşlarına yollamışMağusa’da ayrıldığı eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı iddia edilen O.Z.H. tutuklandı...
2 arabayı dağıttı
2 arabayı dağıttıMağusa’da meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi...
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’