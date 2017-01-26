Lefkoşa15 °C
  • Her hafta onlarca ‘istisnai’ yurttaşlık…
  • 6 ölüm unutulmasın
  • Karne ve kolej sancısı
  • KİME KİRALANACAK?
  • Ömer Kofalı hayatını kaybetti
  • Hükümetten Ciklos’ta U dönüşü
  • Milli Piyango Biletleri KAYBOLDU!
1
2
3
4
5
6
7

YAZARLAR

Manşetler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kuir Kıbrıs Derneği, “Nefret da değişir” adlı panel düzenliyor 
Kuir Kıbrıs Derneği, “Nefret da değişir” adlı panel düzenliyor Kuir Kıbrıs Derneği, 3 yıl önce Ceza Yasası’nın değişmesinin önemli bir adım olsa da, bugün hâlâ, lezbiyenler, geyler, biseksüel ve transeksüellere yönelik ayrımcı şiddetin varlığının yadsınamayacağını belirtti.
Turizm Çalıştayı tamamlandıTurizm Çalıştayı tamamlandı
Liderler görüşmesi başladı
Liderler görüşmesi başladıAkıncı ile Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya geldi.
FODER’in ILFIAP üyeliği onaylandıFODER’in ILFIAP üyeliği onaylandı
Denktaş, Ankara'ya gidiyor
Denktaş, Ankara'ya gidiyor Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor.
Karaoğlanoğlu Stadı hazırKaraoğlanoğlu Stadı hazır
Akıncı NTV'ye konuştuCumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı, Kıbrıs'la ilgili bu yıl adil bir anlaşma imkanı doğmaması halinde Türk tarafının kendi yoluna yürüyeceğini söyledi.Akıncı NTV'ye konuştu
GAÜ’de giriş ve burs sınav başvuruları 1 Mart- 29 Haziran’da
GAÜ’de giriş ve burs sınav başvuruları 1 Mart- 29 Haziran’daGAÜ 2017 kıtalararası giriş ve burs sınavı başvuruları, 1 Mart - 29 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Beraberliklerle başladı
Beraberliklerle başladıK-Pet 1. Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarının ilk karşılaşmaları dün oynandı
“Kanatsız Güvercinler” oyunu 27 Ocak’ta Mağusa’da 
“Kanatsız Güvercinler” oyunu 27 Ocak’ta Mağusa’da Gazimağusa Belediyesi, Tiyatro AŞHK’ın “Kanatsız Güvercinler” isimli oyununu Cuma günü tiyatro severlerle buluşturacak. 
4 milyonluk imza
4 milyonluk imzaKıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Spor Dairesi arasında 4 milyon Türk Lirası’nın ön görüldüğü protokol imzalandı.
YDÜ’de mezuniyet heyecanıYDÜ’de mezuniyet heyecanı
Meksika sınırına duvar
Meksika sınırına duvarABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı
Sennaroğlu, UBP'ye katıldı
Sennaroğlu, UBP'ye katıldıSennaroğlu, belediye meclis üyeleriyle beraber Ulusal Birlik Partisi’ne katıldığını açıkladı.
SAYTEV’ten eğitime anlamlı katkı
SAYTEV’ten eğitime anlamlı katkıSAYTEV Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy İlkokullarında kütüphane oluşturuyor
Otelin enkazından 18 kişinin cesedi çıkarıldı
Otelin enkazından 18 kişinin cesedi çıkarıldıİtalya'nın orta kesiminde bir hafta önce meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otelin enkazından cesedi çıkarılan kişilerin sayısı 18'e yükseldi.
“Tiyatronun Sınır İhlali” tanıtılıyor
“Tiyatronun Sınır İhlali” tanıtılıyorTürkçe ve Yunanca “Tiyatronun Sınır İhlali” Kitabı Tanıtılıyor
CARDPLUS yılsonu kampanyası talihlileri hediyelerini aldılarCARDPLUS talihlileri hediyelerini aldılar
Mapfree devire devire: 77-85
Mapfree devire devire: 77-85Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nin 10.haftasında Mapfree, Koopspor’u mağlup ederek çıkışını sürdürdü
'Devlet yönetiminde eşit katılım'
'Devlet yönetiminde eşit katılım'Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta devlet yönetimine her iki tarafın da eşit olarak katılımının sağlanacağını belirtti
Oscar adaylar açıklandı
Oscar adaylar açıklandı Sinemaseverlerin merakla beklediği Oscar ödülleri için adaylar açıklandı.
Son günde sürpriz imzalar
Son günde sürpriz imzalar2 Ocak tarihinde başlayan kiralık ve yabancı uyruklu futbolcu transferi dün sona erdi
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’