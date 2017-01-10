Lefkoşa2 °C
  • EİDE: “5’li zirve olacak”
  • "Müzakerelere katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum"
  • Dolar yükseliyor, Türk Lirası eriyor.
  • 'ADAPTE OLAMADIK'
  • “UBP ve DP demokrasiyi, özgürlüğü hazmedemiyor”
  • Günde 6,5 saat müzakere
  • HÜKÜMET BİR HAFTA İZNE AYRILMIŞTIR (!)
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Uçaktan yılan çıktı!
Uçaktan yılan çıktı!Umman'da bir yolcu uçağında kalkıştan önce yılan bulunması üzerine uçuş iptal edildi.
Benzin zammı protestolarında 6 ölü, 1.500 gözaltıBenzin zammı protestolarında 6 ölü, 1.500 gözaltı
'Berova intikam peşinde koşuyor'
'Berova intikam peşinde koşuyor'KTÖS, Berova’nın sendikaların sözleşmesiz öğrenci taşıyan araçlarla ilgili kendisini sorumlu tutan eylemleri sonrasında intikam peşinde koştuğunu savundu.
Grip uyarısı!Grip uyarısı!
Hak-Sen’den Cenevre açıklaması
Hak-Sen’den Cenevre açıklamasıAlasya: “Cenevre’den başarılı sonuç bekliyoruz ancak olası çıkmazlara da hazırlıklıyız”
Kraliçe 2. Elizabeth kamuoyu önüne çıktKraliçe 2. Elizabeth kamuoyu önüne çıktı
İZMİR'DE PATLAMAİzmir Adliyesi yakınlarında bir patlama meydana geldiği bildirildKaynak: İzmir'den bir patlama haberi geldi.İZMİR'DE PATLAMA
Beyin tümörü  7 saatlik ameliyatla çıkarıldı
Beyin tümörü  7 saatlik ameliyatla çıkarıldıYDÜ Hastanesinde başarılı operasyon
Vitrin’de keyifler yerinde
Vitrin’de keyifler yerindeDemet Aktaş uzun bir aradan sonra yeniden Kıbrıs gecelerine döndü
Girne’de “Mavi Geceler”
Girne’de “Mavi Geceler”Girne’de bulunan Merit Royal Hotel, “Mavi Geceler” konseptiyle ilk etkinliğini gerçekleştirdi
“Yalova ile şampiyonluklar yaşamak istiyorum”
"Hedefim Yalova'da şampiyonluk yaşamak"Futbola Yalova alt yapısında başlayan ve uzun yıllardır Bostancı ekibinin formasını giyen Muammer Tip, yeniden Süper Lig’de olmanın mutluluğunu yaşıyor
“Temel hedefimiz kaliteli futbol”“Temel hedefimiz kaliteli futbol”
“Hedefimiz, ligi iyi bir yerde bitirmek” 
“Hedefimiz, ligi iyi bir yerde bitirmek” Binatlı’nın tecrübeli oyuncusu net konuştu...
Ocak Antalya’da ısınıyor
Ocak Antalya’da ısınıyorTürk Ocağı’nın Antalya kampı son sürat devam ediyor
Lefkoşa'da hırsızlık...
Lefkoşa'da hırsızlık...Lefkoşa’da bir işyerinden çalışan tarafından para hırsızlığı yapılırken, Gazimağusa’da da bir apartmandan iki bisiklet çalındı.
AKINCI: VİLAYET OLMAYIZ
AKINCI: VİLAYET OLMAYIZAkıncı, Cenevre Zirvesi öncesi Ercan Havaalanı'nda konuştu, ihtiyatlı bir iyimserlikle zirveye gittiklerini söyledi
Gazeteciler Birliği yeni yılı kutladı
Gazeteciler Birliği yeni yılı kutladıKıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği yeni yıl balosu, dün akşam Girne’de yapıldı.
Portekiz'in eski Cumhurbaşkanı hayatını kaybettiPortekiz'in eski Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
"AKP’nin işbirlikçileri, linç kültürü geliştirdi”
"AKP’nin işbirlikçileri, linç kültürü geliştirdi”KTÖS, “Türkiye’deki AKP’nin Kuzey Kıbrıs’taki işbirlikçilerinin çözüm ve barış süreci arifesinde devlet eliyle nefret söylemi üzerinden linç kültürü geliştirdiğini” söyleyerek, bunun tesadüf olmadığını belirtti.
Dünya basını ara bölgede…Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, bir grup yabancı haber ajansı foto muhabirine Yeşil Hat’tı gezdirdi.Dünya basını ara bölgede…