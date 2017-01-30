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  • Serdar Denktaş'tan önemli açıklamalar
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  • 'BAŞBAKAN OLSAM…'
  • CIA'NİN KIBRIS BELGELERİ
  • Kıbrıs satılıyor mu?
  • Envision: “Devlet üzerine düsen birçok sorumluluğu yerine getiremedi”
  • 1 yılın bilançosu!
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Binatlı Musa’yla vurdu: 1-0
Binatlı Musa’yla vurdu: 1-0Süper Lig’de Binatlı ile Mormenekşe kozlarını Bostancı’da paylaştı
MTG, ‘Kurt’ gibi: 3-1MTG, ‘Kurt’ gibi: 3-1
YÖDAK, Uluslararası Final Üniversitesini ziyaret etti
YÖDAK, Uluslararası Final Üniversitesini ziyaret ettiYÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Burke ile Yönetim  Kurulu Üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek, Ulslararası Final Üniversitesi kampusuna gelerek, üniversite yetkililerinden üniversite ve yeni açılacak fakülteler hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
Bakanlar Kurulu’ndan HABERLER!..Bakanlar Kurulu’ndan HABERLER!..
Öğrenciler yerli ürünleri tanıdı, tattı
Öğrenciler yerli ürünleri tanıdı, tattıŞehit Tuncer İlkokulu’nda “Ülkenin Geleceği Ellerinde” etkinliği
14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart'ta14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart'ta
Havalar soğudu, kar yağışı başladıHavalar soğudu, kar yağışı başladıHavalar soğudu, kar yağışı başladı
Dr. Küçük’te sona doğru
Dr. Küçük’te sona doğruMağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda hummalı çalışmalar devam ediyor
Barmenler tekila tadım eğitiminde buluştu
Barmenler tekila tadım eğitiminde buluştuOrhan Shevket & Son Ltd. ve William Grant & Sons Ltd. işbirliğinde ülke genelindeki barmen, bar şefi ve F&B müdürlerinin katılımıyla Milagro Tequila tadım eğitimi düzenlendi.
Bostancı’da kritik maç
Bostancı’da kritik maçSüper Lig’in 16’ncı haftasında Binatlı, Mormenekşe’yi konuk edecek
Komite üyelerinden Zorlu Töre'ye kınama
Komite üyelerinden Zorlu Töre'ye kınamaKTHY Meclis Araştırma Komitesi'nin CTP'li üyeleri, Komite Başkanı Zorlu Töre’yi kınadı.
Çağlar’dan AKPA’da öneri: Liderler Strazburg’a davet edilmeliÇağlar’dan AKPA’da öneri: Liderler Strazburg’a davet edilmeli
Adam öldürmeye teşebbüsten aranan kişi tutuklandı
3 ay sonra yakalandıLefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine  yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.
Türkmenköy’de başkan Özadalı
Türkmenköy’de başkan ÖzadalıCumhuriyetçi Türk Partisi Türkmenköy Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi
UNFICYP’nin görev süresi uzatıldı
UNFICYP’nin görev süresi uzatıldıKararda, Kıbrıs’taki liderlerin kamuoyuna yapıcı mesajlar vermeleri ve toplumları uzlaşmaya hazırlamaları istendi
TIR KAYDI, REFÜJE SÜRÜKLENDİ!
TIR KAYDI, REFÜJE SÜRÜKLENDİ!Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda meydana gelen tır kazası yürekleri ağızlara getirdi.
KGS 1 yarın yapılıyor
KGS 1 yarın yapılıyor7 sınav merkezinde yer alacak sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2 bin 61 öğrencinin katılması bekleniyor. 
Esra Aygın: Süreç Dört Özgürlüklere TakıldıEsra Aygın: Süreç Dört Özgürlüklere Takıldı
Anafartalar İnisiyatifi: Eğitimden Yana Tarafız
Karne gününde eylem​​​​​​​Anafartalar Lisesi'nin taşınmasına karşı oluşturulan Anafartalar İnisiyatifi bu sabah basın toplantısı düzenledi.
Yenicami, Yalova’ya odaklandı
Yenicami, Yalova’ya odaklandıYenicami’de teknik direktör Sedat Devecioğlu YENİDÜZEN’e konuştu
“Büyük Çocuk Karnavalı” Başlıyor
“Büyük Çocuk Karnavalı” BaşlıyorTurnagöl Tiyatrosu City Mall’da
LAÜ geçit vermedi: 73-64
LAÜ geçit vermedi: 73-64Büyük Erkekler Ligi’nde LAÜ konuk ettiği MGA’yi mağlup etti
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’