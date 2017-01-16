Lefkoşa12 °C
- Ergüçlü: “Müvekkilim suçlu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır”
- Çürüyen siyasette intikam dönemi
- Mişaro ve Duvardaki Çatlaklar
- Kızıl Çin'de Kadınlar Göğün Yarısı
- Kurtuluş: Türkiye oldubittiye gelmeyecek
- Kavramlar...Eylemler...Düşüncenin Yaşamla Buluşması..
- Gaile Yayın Kurulu’nun Hatasını Kabul Etmesini Takdir Ediyoruz
- Travmaların Üstesinden Gelme Yöntemi Olarak Edebiyat[1]
- Bauman: Sosyal medya çok kullanışlı ve keyifli bir tuzak
- Düşündüm Düşümden Ayrı Kaldım
Manşetler
- ERGÜÇLÜ: “MÜVEKKİLİM SUÇLU GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR”
- KURTULUŞ: TÜRKİYE OLDUBİTTİYE GELMEYECEK
- JOHNSON: KIBRIS'TA BİR ÇÖZÜM GÖREBİLİRİZ
- DÜNYA’NIN GÖZÜ BU ZİRVEDE OLACAK
- HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK
- E-KİMLİK KARTI VE E-İMZA TANITILACAK
- YERLEŞİM BÖLGESİNE UÇAK DÜŞTÜ: 37 ÖLÜ
- 'ENERJİ ANLAŞMASI' MECLİSTEN GEÇTİ
- 'YUNANİSTAN İLE GÜNEY KIBRIS'IN GÖRÜŞÜ AYNI'
- BM, SURİYE İÇİN ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPTI
Bilgili’nin "Gemicik” tanıtılıyorAhmet Hüseyin Bilgili’nin, Doğan Türk Birliği Spor Kulübü tarafından bastırılan kitabı “Gemicik”, Çarşamba akşamı düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.
YDÜ Afrika’nın canlı renklerine büründüAfrika’nın çeşitli yerlerinden gelen, ulusal kıyafet ve aksesuarları ile renkli bir hava yaratılan gecede; skeç gösterileri, müzik dinletileri ve dans şovları izleyicileri eğlendirdi.
“Zirveden başka bir hedefimiz olamaz”Gençler Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu, YENİDÜZEN'e konuştu
UKÜ’den çifte galibiyetHentbol gençler liglerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kızlarda ve erkeklerde galip geldi
Turizmciler Merit Royal’de buluştuMerit Grubu yöneticileri tarafından turizmcilerle organize edilen gecede acentacılar bir araya gelerek, felekten bir gece çaldılar.
Retro ondan sorulacakEğlence sektöründe emin adımlarla ilerleyen Gamze Yücel, Retro Lounce Bar ile çıtayı yükseltti.
Aktunçlar son yolculuğuna uğurlandıLefkoşa'da özel bir hastanede "karın ameliyatı" geçirdiği sırada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar, son yolculuğuna uğurlandı.
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.