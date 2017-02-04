Lefkoşa5 °C
- ATİNA-ANKARA 'mekik' diplomasisi
- ŞANSAL'a 3 YIL HAPİS İSTEMİ
- Creditwest Bank’tan Sevgililer Gününe Özel Kampanya
- "Firavun idaresi Asgari ücreti belirledi"
- "Hayır diyebilen bireyler yetiştirilmeli"
- Havalar ısınacak
- Ücretsiz berberlik ve kuaför hizmeti için işbirliği
- Güzelyurt’ta elektrik kesintisi olacak
- "Kansere karşı hareket edin"
- TDP: Yeni asgari ücret elektrik zammını bile karşılamaz
Manşetler
- ATİNA-ANKARA 'MEKİK' DİPLOMASİSİ
- ŞANSAL'A 3 YIL HAPİS İSTEMİ
- "FİRAVUN İDARESİ ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEDİ"
- HAVALAR ISINACAK
- "KANSERE KARŞI HAREKET EDİN"
- LEFKOŞA İMAR PLANI REVİZE EDİLİYOR
- "ESNAF TURİZMDEN PAY ALAMIYOR"
- TÜRK-SEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ EDECEK
- "DR. FAİZ SUCUOĞLU’NA AÇIK MEKTUP"
- MERKEL: KIBRIS'TAN SONUÇ ALINMASI GEREKİYOR
Sevgililer Gününe Özel KampanyaCreditwest Bank Mobil ve İnternet Bankacılığı kullanan müşteriler bankacılık işlemlerini diledikleri yerden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yaparken hediye de kazanıyor!
Güzelyurt’ta elektrik kesintisi olacakGüzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.
City Mall’da “Evet” dediCity Mall, 3 Şubat sabahı romatik bir evlilik teklifi organizayonuna ev sahipliği yaptı.
Lige ABD’liler damga vurduVakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde haftalar ilerledikçe heyecan daha da artarken, takımlar bir taraftan da play-off’a kalma hedefleriyle mücadelelerini sahaya yansıtıyor
Liderin konuğu KoopsporBasketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglere bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edilece
Salim: “Hedef Play off oynamak”K-Pet 1. Lig kırmızı grup ekiplerinden Göçmenköy'ün tercübeli futbolcusu Salim Tayançlı gazetemiz Yenidüzen'e açıklamalarda bulundu
GAÜ, “Google Hash Code” ön elemelerine ev sahipliği yapacakGAÜ, tüm dünya ile eş zamanlı olarak Google Hash Code Challenge Yarışması Ön Elemelerine 23 Şubat’ta ev sahipliği yapacak.
Gönyeli Belediyesi emekçileri DEV-İŞ dedi!Gönyeli Belediyesi’nde gerçekleştirilen sendika seçimlerinde, emekçiler DEV-İŞ’i tercih etti.
“Karneni Getir, Kitabını Götür”İskele Belediyesi karnesini mesai saatleri içerisinde getiren İskele ve beldelerinde yaşayan ilkokul çocuklarına kitap verecek.
Aylık şarap masrafı: 30 bin dolarKarayip Korsanları'nın Jack Sparrow'u, Johnny Depp'in müsrifliği yüzünden iflasın eşiğinde olduğu ileri sürüldü
'Çocuk haklarının korunduğu bir siteme geçilmeli'SOS Çocuk Köyü, son günlerde meydana gelen çocuk cinsel istismar vakaları ile ilgili basın açıklaması yaptı
"Karar hükümler-üstü bir hüküm niteliğinde"Gardiyanoğlu, “Bu karar, şekli itibariyle, yıllardır var olan ancak hiçbir siyasi irade tarafından uygulanma cesareti gösterilmeyen, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na uyulması adına verilmiş, hükümler-üstü bir hüküm niteliği taşımaktadır” dedi.
YDÜ Hastanesi'nden kanser hastalarına büyük destekKanser hastalarına muayene ve tedavi ücretlerinin karşılanmasında büyük destek
Kartal bildiğimiz gibi: 4-1Lig lideri Yenicami, Kıbrıs Kupası’nda güçlü A.Yeşilova’yı mağlup ederek bir üst tura çıktı.
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.