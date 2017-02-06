Lefkoşa8 °C
  • İhracatta % 13 GERİLEME
  • TÜK emeklileri DEVLETTEN ÖDENECEDEK!
  • “Dere toprakla dolduruldu, yasal süreç başlatıldı”
  • ‘Ön zam’ sonrası 1.5 ay arayla ikinci zam kapıda…
  • 'Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan için de işbirliği alanı olabilir''
  • RTÜK artık "son dakika"ya ceza kesecek
  • ‘ÖLÜM TAHMİNİ’NE ÖDÜL VEREN DERGİ!
1
2
3
4
5
6
7

YAZARLAR

Manşetler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 Dr. Burhan Nalbantoğlu anılıyor
 Dr. Burhan Nalbantoğlu anılıyor Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde yarın anılıyor.
Baf’tan altı puanlık galibiyet: 2-0Baf’tan altı puanlık galibiyet: 2-0
Kupada yok, ligde var: 0-2
Kupada yok, ligde var: 0-2Hafta arası kupada 1. Lig ekibi Akova’ya elenen Mağusa Türk Gücü, ligde Mormenekşe’yi mağlup ederek ikinci yarıda oynadığı ikinci lig maçını da kazandı
Liselerarası kısa film yarışması başvuruları başladıLiselerarası kısa film yarışması başvuruları başladı
Teminata bağlandı...
Teminata bağlandı...İskele’de meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle 1 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında Tahir Ören’in ölümüne neden olan zanlı S.G dün yeniden mahkemeye çıkarıldı...
Ani ölümAni ölüm
Havalar soğudu, kar yağışı başladıHavalar soğudu, kar yağışı başladıHavalar soğudu, kar yağışı başladı
“Büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk”
“Büyük bir vicdansızlık ve sorumsuzluk”KTAMS, KTÖS ve KTOEÖS’ten asgari ücret açıklaması
Bostancı’da zor maç
Bostancı’da zor maçSüper Ligin 17. Haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Yalova ile Gençler Birliği’nde teknik adamlar rakiplerini kendi takımlarına benzetti
“Çocuk Karnavalı” başladı
“Çocuk Karnavalı” başladıCity Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yarı yıl tatiline özel olarak organize ettiği Karnaval başladı.
Başkent’te derbi heyecanı
Başkent’te derbi heyecanıGAÜ Çetinkaya – Kaymaklı, Gençlik Gücü – Yenicami ve Hamitköy – Göçmenköy maçları oynanacak.
YDÜ Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’na katıldıYDÜ Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’na katıldı
Yenicami muradına erdi
Yenicami muradına erdiYenicami Ağdelen Kulübü, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile tesis yapımı için kendilerine verilen arazi için dün Spor Dairesi ile protokol imzaladı
Creditwest Bank’tan Sevgililer Gününe Özel Kampanya
Sevgililer Gününe Özel KampanyaCreditwest Bank Mobil ve İnternet Bankacılığı kullanan müşteriler bankacılık işlemlerini diledikleri yerden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yaparken hediye de kazanıyor!
Ücretsiz berberlik ve kuaför hizmeti için işbirliği
Engelli bireylere ücretsiz saç bakım hizmetiLTB ile KTEZO, Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti alması konusunda işbirliği protokolü imzaladı
Güzelyurt’ta elektrik kesintisi olacak
Güzelyurt’ta elektrik kesintisi olacakGüzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.
"Kansere karşı hareket edin"
"Kansere karşı hareket edin"Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Gün dolayısıyla bugün Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden (KHYD) yapılan basın toplantısında kansere karşı mücadelede fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı. 
TDP: Yeni asgari ücret elektrik zammını bile karşılamazTDP: Yeni asgari ücret elektrik zammını bile karşılamaz
Lefkoşa İmar Planı revize ediliyor
Lefkoşa İmar Planı revize ediliyorŞehir Planlama Dairesi, “Başkent Lefkoşa İmar Planı”nın revizyon çalışmalarına başladı
Erhürman Girne’de esnafla buluştu
"Esnaf turizmden pay alamıyor"Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçesi’nin düzenlediği Esnaf Buluşması toplantısına katılarak esnafın sorunlarını dinledi
City Mall’da sürpriz evlilik teklifi
City Mall’da “Evet” dediCity Mall, 3 Şubat sabahı romatik bir evlilik teklifi organizayonuna ev sahipliği yaptı.
Halep için 47 bin TL bağış
Halep için 47 bin TL bağışKampanyadan toplanan bağışlar Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay’a teslim edildi
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’