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- Terör bir kez daha kınandı
- Devlet Piyangosu Yılbaşı özel çekilişi yapıldı
- İstanbul'da gece kulübüne saldırı, 39 Ölü!
- Anastasiadis- Tsipras: Kıbrıs modern bir devlet olarak birleşmeli
- ‘Emek’lerin karşılığı ‘Uçaner’den: 5-3
- İnternet korsanları KTÖS'ün sitesini hackleyerek TMT andı paylaştı
- MTG’nin fişini Kasım çekti: 0-2
- “KKTC bütçesine yeni yükler eklenecek”
- Ocak sona doğru açıldı: 2-0
- Baf, 2017 Avrupa Kültür Başkenti oluyor
Manşetler
- TERÖR BİR KEZ DAHA KINANDI
- DEVLET PİYANGOSU YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ YAPILDI
- İSTANBUL'DA GECE KULÜBÜNE SALDIRI, 39 ÖLÜ!
- ANASTASİADİS- TSİPRAS ORTAK AÇIKLAMA
- KTÖS SAYFASINA SİBER SALDIRI
- BAF, 2017 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ OLUYOR
- SURLARİÇİ’NDE YİNE AYNI MANZARA
- KARTAL ZİRVEYİ PERÇİNLEDİ: 3-0
- AKINCI'DAN YENİ YIL MESAJI
- DOLULUK % 55'TE KALDI
‘Emek’lerin karşılığı ‘Uçaner’den: 5-3Süper Lig’in 15.haftasında Binatlı kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya’yı mağlup etti
Ruso’da Doğan şov: 0-4Doğan Türk Birliği ilk yarının son maçında konuk olduğu Küçük Kaymaklı’yı farklı mağlup etti
Talip Emiroğlu'ndan yeni kitapEğitim sektörüne 30 yılını vermiş olan Talip Emiroğlu birikimlerini yazdığı ikinci kitabı "Eğitim ve Çocuklar" raflardaki yerini aldı
Gönyeli Belediyesi’nden yaşlılara yeni yıl yemeğiGönyeli Belediyesi, Gönyelili yaşlılara üç farklı günde, farklı mekanlarda yeni yıl yemeği düzenledi.
Tunalı: Kalıcı bir çözüme ihtiyacı varTunalı, ülkenin kalıcı bir çözüme ihtiyacı olduğunu, Cenevre Zirvesi’nde alınacak olan kararların Kıbrıs’ın geleceği açısından önem arz edeceğini belirtti.
6 ayda 744 ötanaziKanada’da, ötanazinin yasal hale gelmesinin ardından son 6 ayda 744 kişi bu yolla yaşamına son verdi.
Yeniden soruşturma talebiArjantin tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçen AMIA saldırısı nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı.
“Alt sıralardan kurtulmak için kazanmalıyız”Gökmen Davutoğlu, GAÜ Çetinkaya maçı öncesinde konuştu...
“Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı” değerlendirildi. Savaşan, artık sağlık turizmi master planı hazırlayarak, daha emin adımlarla projenin ilerleyeceğini belirtti.
“130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesi” tamamlandıKıbrıs Genç Kadınlar Derneği, “130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesini” tamamladı.
Universal Bank’tan Noel kutlamasıUniversal Bank’ın geleneksel Noel ve yeni yıl kutlamasında coşku ve eğlence hakimdi
Armar Group 2017’yi coşku ile karşıladıLe Chateau Romance Restaurant, KKTC’nin en güçlü beyaz eşya ve elektronik şirketlerinden biri olan Armar Group’a ev sahipliği yaptı.