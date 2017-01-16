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Bilgili’nin "Gemicik” tanıtılıyor
Bilgili’nin "Gemicik” tanıtılıyorAhmet Hüseyin Bilgili’nin, Doğan Türk Birliği Spor Kulübü tarafından bastırılan kitabı “Gemicik”, Çarşamba akşamı düzenlenecek etkinlikle tanıtılıyor.
"Yüzleşemediklerimiz" gerçekleştiriliyor"Yüzleşemediklerimiz" gerçekleştiriliyor
YDÜ Afrika’nın canlı renklerine büründü
YDÜ Afrika’nın canlı renklerine büründüAfrika’nın çeşitli yerlerinden gelen, ulusal kıyafet ve aksesuarları ile renkli bir hava yaratılan gecede; skeç gösterileri, müzik dinletileri ve dans şovları izleyicileri eğlendirdi.
“Rüzgar Gülü” ilgi görüyor“Rüzgar Gülü” ilgi görüyor
Öğrenci konserleri yoğun katılımla sürüyor
Öğrenci konserleri yoğun katılımla sürüyorLedra Art yeni dönemde çalışma temposunu artırdı..
Mad Club’ta eğlence tavan yaptıMad Club’ta eğlence tavan yaptı
Akıncı, Cenevre sonrası basın toplantısı düzenledi"Türkiye'yle Yakın Diyalog Ve İşbirliği Yaptık, Bundan Sonra da Devam Edecek"Akıncı, Cenevre sonrası basın toplantısı düzenledi
Cezaevi isyanında 26 ölü 
Cezaevi isyanında 26 ölü 14 saat sonra kontrol altına alınabilen isyanda, 26 mahkum öldü
“Zirveden başka bir hedefimiz olamaz”
“Zirveden başka bir hedefimiz olamaz”Gençler Birliği teknik direktörü Hasan Topaloğlu, YENİDÜZEN'e konuştu
2 günde 20 idam!
2 günde 20 idam!İran'da son 48 saatte 20 kişinin idam edildiği bildirildi.
UKÜ’den çifte galibiyet
UKÜ’den çifte galibiyetHentbol gençler liglerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kızlarda ve erkeklerde galip geldi
“Umarım başarılı olur, kupayı alırız”“Umarım başarılı olur, kupayı alırız”
Turizmciler Merit Royal’de buluştu
Turizmciler Merit Royal’de buluştuMerit Grubu yöneticileri tarafından turizmcilerle organize edilen gecede acentacılar bir araya gelerek, felekten bir gece çaldılar. 
Retro ondan sorulacak
Retro ondan sorulacakEğlence sektöründe emin adımlarla ilerleyen Gamze Yücel, Retro Lounce Bar ile çıtayı yükseltti.
Aktunçlar son yolculuğuna uğurlandı
Aktunçlar son yolculuğuna uğurlandıLefkoşa'da özel bir hastanede "karın ameliyatı" geçirdiği sırada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar, son yolculuğuna uğurlandı.
“Takımın gidişatından memnunum”
“Takımın gidişatından memnunum”Küçük Kaymaklı Muharrem Mertdin YENİDÜZEN’e konuştu...
“Kaymaklı çok büyük bir kulüp”
“Kaymaklı çok büyük bir kulüp”Küçük Kaymaklı’nın yıldız oyuncusu Serhan düşüncelerini aktardı
Ercan'da tutuklama!Ercan'da tutuklama!
TSİPRAS DEVREDE
TSİPRAS DEVREDEYunan Başbakanı Alexis Tsipras, güvenlik ve garantiler ile ilgili önümüzdeki hafta yürütülecek teknik çalışmanın ardından Cenevre’de devam etmesi planlanan Kıbrıs konferansına katılmaya hazır olduğunu BM’ye bildirdi.
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’