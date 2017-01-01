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‘Emek’lerin karşılığı ‘Uçaner’den: 5-3
‘Emek’lerin karşılığı ‘Uçaner’den: 5-3Süper Lig’in 15.haftasında Binatlı kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya’yı mağlup etti
“KKTC bütçesine yeni yükler eklenecek”“KKTC bütçesine yeni yükler eklenecek”
Ruso’da Doğan şov: 0-4
Ruso’da Doğan şov: 0-4Doğan Türk Birliği ilk yarının son maçında konuk olduğu Küçük Kaymaklı’yı farklı mağlup etti
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden renkli görüntülerKıbrıs İlim Üniversitesi’nden renkli görüntüler
Talip Emiroğlu'ndan yeni kitap
Talip Emiroğlu'ndan yeni kitapEğitim sektörüne 30 yılını vermiş olan Talip Emiroğlu birikimlerini yazdığı ikinci kitabı "Eğitim ve Çocuklar" raflardaki yerini aldı
Özyiğit: 2017 çözümün, emeğin ve adaletin yılı olsunÖzyiğit: 2017 çözümün, emeğin ve adaletin yılı olsun
CAS EMEKÇİLERİNİN İSYANICAS çalışanları görüşlerini aktardıCAS EMEKÇİLERİNİN İSYANI
Gönyeli Belediyesi’nden yaşlılara yeni yıl yemeği
Gönyeli Belediyesi’nden yaşlılara yeni yıl yemeğiGönyeli Belediyesi, Gönyelili yaşlılara üç farklı günde, farklı mekanlarda yeni yıl yemeği düzenledi.
Tunalı: Kalıcı bir çözüme ihtiyacı var
Tunalı: Kalıcı bir çözüme ihtiyacı varTunalı, ülkenin kalıcı bir çözüme ihtiyacı olduğunu, Cenevre Zirvesi’nde alınacak olan kararların Kıbrıs’ın geleceği açısından önem arz edeceğini belirtti.
6 ayda 744 ötanazi
6 ayda 744 ötanaziKanada’da, ötanazinin yasal hale gelmesinin ardından son 6 ayda 744 kişi bu yolla yaşamına son verdi.
Eski devlet başkanı hakkında yeniden soruşturma talebi
Yeniden soruşturma talebiArjantin tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçen AMIA saldırısı nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı.
Erdinç bırakma noktasındaErdinç bırakma noktasında
“Alt sıralardan kurtulmak için kazanmalıyız”
“Alt sıralardan kurtulmak için kazanmalıyız”Gökmen Davutoğlu, GAÜ Çetinkaya maçı öncesinde konuştu...
“Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı” değerlendirildi
“Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı” değerlendirildi. Savaşan, artık sağlık turizmi master planı hazırlayarak, daha emin adımlarla projenin ilerleyeceğini belirtti.
“130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesi” tamamlandı
“130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesi” tamamlandıKıbrıs Genç Kadınlar Derneği, “130 Genç Kadın ve Çocuğuna Yardım Projesini” tamamladı. 
Universal Bank’tan Noel kutlaması
Universal Bank’tan Noel kutlamasıUniversal Bank’ın geleneksel Noel ve yeni yıl kutlamasında coşku ve eğlence hakimdi
Armar Group 2017’yi coşku ile karşıladı
Armar Group 2017’yi coşku ile karşıladıLe Chateau Romance Restaurant, KKTC’nin en güçlü beyaz eşya ve elektronik şirketlerinden biri olan Armar Group’a ev sahipliği yaptı.
İlk yarı tamamlanıyorİlk yarı tamamlanıyor
Halkın Partisi: Tasvip etmiyoruz
Halkın Partisi: Tasvip etmiyoruzHP, KTÖS tarafından dağıtılan ajandada yer alan bir takım ifadelerden hareketle sendika yetkililerini eleştirdi ve bu türden yaklaşımları tasvip etmediklerini vurguladı. 
GİZLİ KARARLA 3 MİLYON STERLİN... İŞTE BELGELERSayıştay’ın daha önce “fazla ödeme yapıldı” dediği dosyayla ilgili, Bakanlar Kurulu “boş koltuklar” için ödeme kararı aldıGİZLİ KARARLA 3 MİLYON STERLİN... İŞTE BELGELER