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Lefkoşa renklenecek
Lefkoşa renklenecekLefkoşa Türk Belediyesi mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarına devam ediyor
Eğitim verildi, fikstür çekildiEğitim verildi, fikstür çekildi
Büyük ikramiye talihlisi belli oldu.
Büyük ikramiye talihlisi belli oldu.“23922” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu
Mete Adanır’ı andıkMete Adanır’ı andık
Takas için zemin aranıyor
Takas için zemin aranıyorKüçük Kaymaklı ile GAÜ Çetinkaya transfer pazarlığı
'Kemal Saraçoğlu' yararına özel defile'Kemal Saraçoğlu' yararına özel defile
Kadınlardan 'Başkanlık' sistemine şarkıyla "hayır"Kadınlar, Türkiye'de 'Başkanlık' sistemini getirecek olan anayasa değişikliği teklifine şarkıyla tepki verdi.Kadınlardan 'Başkanlık' sistemine şarkıyla "hayır"
Deniz Plaza 13’ncü şubesini açıyor
Deniz Plaza 13’ncü şubesini açıyorDeniz Plaza 13’üncü şubesini açmaya hazırlanıyor.
Öğrencilerden renkli sergi
Öğrencilerden renkli sergiOkul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin renkli dönem sonu sergisi ilgi gördü.
Monte Carlo Rallisi'nden ölüm haberi
Monte Carlo Rallisi'nden ölüm haberiDünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi'nde yaşanan kazada, bir seyirci hayatını kaybetti.
Surlariçi’nde keyifli akşamlar
Surlariçi’nde keyifli akşamlarKeyf-i Akşam Meyhanesi, eğlence dolu geceler yaşatıyor.
"Gıda Güvenliği Yasası tamamlanmalı"Uzmanlar uyardı:Palm yağı potansiyel risk
Yeniboğaziçi'nde cittaslow köy pazarı kuruluyor.
Yeniboğaziçi'nde "Yerel üret, yerel tüket”Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde pazar günü “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla cittaslow köy pazarı kuruluyor.
Lider Lefke’den zor çıktı: 67-72
Lider Lefke’den zor çıktı: 67-72Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde LAÜ’ye konuk olan lig lideri YDÜ, zorlanmasına karşılık parke zeminden galibiyetle ayrıldı
Sınırsız eğlence
Sınırsız eğlenceGolden Cage, hafta içi misafirlerine sunduğu eşsiz Lübnan lezzetlerinin yanı sıra cumartesi gecesi eğlencesini Oğuzhan’ın sahne performansıyla ikiye katlıyor.
U15 Karması Barcelona’ya gidiyor
U15 Karması Barcelona’ya gidiyorKıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) geçen yıl ilk kez katıldığı Mediterranean International Cup (MİC)’e bu yıl da katılma kararı alındı.
KTAMS bugün grevde
KTAMS bugün grevdeKTAMS, bugün Sosyal Sigortalar Girne Şubesi’nde tam gün grevi yapıyor.
“Biz çalmadık ve arkadaşlarımızı satmadık”“Biz çalmadık ve arkadaşlarımızı satmadık”
Zamansız veda
Zamansız vedaGünay Kibrit’in eşi  Bengül Kibrit dün hayata gözlerini yumdu.
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’