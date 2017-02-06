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- Dr. Burhan Nalbantoğlu anılıyor
Manşetler
Dr. Burhan Nalbantoğlu anılıyor Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde yarın anılıyor.
Kupada yok, ligde var: 0-2Hafta arası kupada 1. Lig ekibi Akova’ya elenen Mağusa Türk Gücü, ligde Mormenekşe’yi mağlup ederek ikinci yarıda oynadığı ikinci lig maçını da kazandı
Teminata bağlandı...İskele’de meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle 1 kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında Tahir Ören’in ölümüne neden olan zanlı S.G dün yeniden mahkemeye çıkarıldı...
Bostancı’da zor maçSüper Ligin 17. Haftasında yarın karşı karşıya gelecek olan Yalova ile Gençler Birliği’nde teknik adamlar rakiplerini kendi takımlarına benzetti
“Çocuk Karnavalı” başladıCity Mall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yarı yıl tatiline özel olarak organize ettiği Karnaval başladı.
Başkent’te derbi heyecanıGAÜ Çetinkaya – Kaymaklı, Gençlik Gücü – Yenicami ve Hamitköy – Göçmenköy maçları oynanacak.
Yenicami muradına erdiYenicami Ağdelen Kulübü, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile tesis yapımı için kendilerine verilen arazi için dün Spor Dairesi ile protokol imzaladı
Sevgililer Gününe Özel KampanyaCreditwest Bank Mobil ve İnternet Bankacılığı kullanan müşteriler bankacılık işlemlerini diledikleri yerden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yaparken hediye de kazanıyor!
Engelli bireylere ücretsiz saç bakım hizmetiLTB ile KTEZO, Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti alması konusunda işbirliği protokolü imzaladı
Güzelyurt’ta elektrik kesintisi olacakGüzelyurt’ta bazı bölgelerde pazartesi günü 6 saat elektrik kesintisi olacak.
"Kansere karşı hareket edin"Yarın 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Gün dolayısıyla bugün Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden (KHYD) yapılan basın toplantısında kansere karşı mücadelede fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı.
Lefkoşa İmar Planı revize ediliyorŞehir Planlama Dairesi, “Başkent Lefkoşa İmar Planı”nın revizyon çalışmalarına başladı
"Esnaf turizmden pay alamıyor"Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçesi’nin düzenlediği Esnaf Buluşması toplantısına katılarak esnafın sorunlarını dinledi
City Mall’da “Evet” dediCity Mall, 3 Şubat sabahı romatik bir evlilik teklifi organizayonuna ev sahipliği yaptı.
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.