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Manşetler
- ESRA AYGIN: HÜKÜMETİN -CENEVRE HALİ
- LİDERLER 26 OCAK’TA BİR ARAYA GELECEK
- ECZACILAR "ZAMDAN SORUMLU DEĞİLİZ" DEDİ
- TALAT: KADIN POLİTİKASI VİZYON İŞİDİR
- AYBERK ATİLLA HAYATINI KAYBETTİ
- ÖNCE İMZALADI, SONRA VAZGEÇTİ
- GARDİYANLARIN EYLEMİ ASKIYA ALINDI
- TRUMP GÖREVE BAŞLADI, DOLAR DÜŞTÜ
- 'KIBRIS İÇİN TUTUMUMUZ OLUMLU'
- 'HAR VURUP HARMAN SAVURDULAR'
Büyük ikramiye talihlisi belli oldu.“23922” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu
Öğrencilerden renkli sergiOkul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin renkli dönem sonu sergisi ilgi gördü.
Monte Carlo Rallisi'nden ölüm haberiDünya Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi'nde yaşanan kazada, bir seyirci hayatını kaybetti.
Yeniboğaziçi'nde "Yerel üret, yerel tüket”Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde pazar günü “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla cittaslow köy pazarı kuruluyor.
Lider Lefke’den zor çıktı: 67-72Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde LAÜ’ye konuk olan lig lideri YDÜ, zorlanmasına karşılık parke zeminden galibiyetle ayrıldı
Sınırsız eğlenceGolden Cage, hafta içi misafirlerine sunduğu eşsiz Lübnan lezzetlerinin yanı sıra cumartesi gecesi eğlencesini Oğuzhan’ın sahne performansıyla ikiye katlıyor.
U15 Karması Barcelona’ya gidiyorKıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) geçen yıl ilk kez katıldığı Mediterranean International Cup (MİC)’e bu yıl da katılma kararı alındı.
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.