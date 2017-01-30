Lefkoşa1 °C
- "Vicdanım ve halkıma karşı sorumluyum"
- Otobüs kazası korkuttu
- Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
- Girne esnaf buluşması Salı günü
- Sağlık Turizmi Konseyi EMITT Fuarına katıldı
- KGS-1 sonuçları açıklandı
- Serdar Denktaş'tan önemli açıklamalar
- Sabah saatlerinde korkutan kaza
- 'SiSTEM BiZi BUNA iTiYOR'
- "Ne Rum'a eyalet, ne de Türkiye'ye vilayet"
Manşetler
- "VİCDANIM VE HALKIMA KARŞI SORUMLUYUM"
- OTOBÜS KAZASI KORKUTTU
- BİNALİ YILDIRIM'DAN KIBRIS AÇIKLAMASI
- KGS-1 SONUÇLARI AÇIKLANDI
- SABAH SAATLERİNDE KORKUTAN KAZA
- "NE RUM'A EYALET, NE DE TÜRKİYE'YE VİLAYET"
- BAZI KÖYLERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
- BİR ÖLÜ, BİR YARALI, BİR TUTUKLU
- EDREMİT’TE BAZ İSTASYONU EYLEMİ
- ALGIM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ’NDEN LTB’YE ZİYARET
YÖDAK, Uluslararası Final Üniversitesini ziyaret ettiYÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Burke ile Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek, Ulslararası Final Üniversitesi kampusuna gelerek, üniversite yetkililerinden üniversite ve yeni açılacak fakülteler hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
Öğrenciler yerli ürünleri tanıdı, tattıŞehit Tuncer İlkokulu’nda “Ülkenin Geleceği Ellerinde” etkinliği
Barmenler tekila tadım eğitiminde buluştuOrhan Shevket & Son Ltd. ve William Grant & Sons Ltd. işbirliğinde ülke genelindeki barmen, bar şefi ve F&B müdürlerinin katılımıyla Milagro Tequila tadım eğitimi düzenlendi.
Komite üyelerinden Zorlu Töre'ye kınamaKTHY Meclis Araştırma Komitesi'nin CTP'li üyeleri, Komite Başkanı Zorlu Töre’yi kınadı.
3 ay sonra yakalandıLefkoşa’da geçen yıl 12 Ekim’de çakı ile kendini yaraladıktan sonra Şeherine Juntilla isimli kişinin üzerine yürüyerek 3 metre yükseklikten düşmesine sebep olan şahıs bulunarak tutuklandı.
Türkmenköy’de başkan ÖzadalıCumhuriyetçi Türk Partisi Türkmenköy Ocak Örgütü, dün akşam kongresini gerçekleştirdi
UNFICYP’nin görev süresi uzatıldıKararda, Kıbrıs’taki liderlerin kamuoyuna yapıcı mesajlar vermeleri ve toplumları uzlaşmaya hazırlamaları istendi
TIR KAYDI, REFÜJE SÜRÜKLENDİ!Lefkoşa-Mağusa Anayolu’nda meydana gelen tır kazası yürekleri ağızlara getirdi.
KGS 1 yarın yapılıyor7 sınav merkezinde yer alacak sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2 bin 61 öğrencinin katılması bekleniyor.
Karne gününde eylemAnafartalar Lisesi'nin taşınmasına karşı oluşturulan Anafartalar İnisiyatifi bu sabah basın toplantısı düzenledi.
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.