Lefkoşa4 °C
- Dana: Olağanüstü değil, rutin toplantı
- AKINCI: “KİMSE MOLA İSTEMESİN"
- Soğuk hava sürüyor…
- CTP’den KTÖS’e ziyaret
- Böbrek hastaları yararında film gösterimi
- “Bir Yuva, Bir Orman” projesinin ilk adımı atıldı
- SAĞLIK BAKANLIĞINA 6 AY SÜRE
- Anastasiadis: Bugünkü görüşme yaratıcı
- Kıbrıs Konferansı Mart'ta
- Asgari Ücret Komisyonu 3. kez toplanacak
Manşetler
- İSTİFA YOK, DOKTOR TAKVİYESİ VAR
- AKINCI: “KİMSE MOLA İSTEMESİN"
- SAĞLIK BAKANLIĞINA 6 AY SÜRE
- ANASTASİADİS: BUGÜNKÜ GÖRÜŞME YARATICI
- KIBRIS KONFERANSI MART'TA
- ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU 3. KEZ TOPLANACAK
- "40 YILIN REFORMU"
- 6 RAPOR VE BİR DİLEKÇE KARARA BAĞLANDI
- "GÜZELYURT- LEFKE HALKI’NI KURBAN ETMEYECEĞİZ"
- ÖZGÜRGÜN’E GÖRE ‘GÖRÜŞECEK BİR ŞEY KALMADI’…
CTP’den KTÖS’e ziyaretSorakın: “Ülkede ciddi sorunlar yaşanıyor… Eğitim Bakanı plansız, programsız, anti demokratik uygulamalar yapıyor”
“Bir Yuva, Bir Orman” projesinin ilk adımı atıldıJetgaz ve Necat British College’in Orman Dairesi ile işbirliği içerisinde başlattığı “Bir Yuva, Bir Orman” projesinin ilk adımı Alsancak Milli Park ormanında gerçekleştirilen etkinlikle atıldı.
Suudi Prens şahinleri için 80 uçak bileti aldıSahibi olduğu yırtıcı kuşları uçakla taşımak için 80 bilet alan Suudi Prens, sosyal medyada gündem oldu.
“Çocuğunuza en güzel karne hediyesi"Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yarıyıl tatilinde çok avantajlı bir öneri
Hedef 2020 olimpiyatlarıTürkiye’de ferdi branşlara yatırım yapan ENKA Spor Kulübü’nün 2004 doğumlu Türkiye Şampiyonu Yüzme takımı yeni sezona UKÜ Arena Spor Kompleksi içinde yer alan havuzda hazırlanıyor
Kura çekimi mart ayında4-11 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan CONIFA EURO 2017 organizasyonunun kura çekimi mart ayında yapılacak
Yeni Tüketici Fiyat Endeksi ile Enflasyon Sepeti için çalışmalar sürdürülüyor“Ocak 2017 rakamlarının hesaplanarak yayınlanması çalışmalarının şubat ayı içinde sonuçlandırılması hedefleniyor”
Minikleri hem eğlendi , hem de yerli malının önemini öğrendi.Yapılan tüm satışların geliri "Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı'na" bağışlandı
Acil kan aranıyorYoğun bakım ünitesinde yatan Pembe Erdemlier için A RH+ kana ihtiyaç duyulduğu bildiridi.
KTAMS: Açlık sınırı bin 794 TL!KTAMS açlık ve yoksulluk sınırı konusunda yaptığı çalışmaya göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle açlık sınırı bin 794 TL, yoksulluk sınırı ise 8 bin 146 TL olarak belirlendi.
Karne sevincini hastanede yaşadılarBerova, Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklara karne dağıttı
Başkan Gülden Plümer Küçük olduKıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği başkanlığına Gülden Plümer Küçük getirildi.
Eski trafo binası sanat galerisi oluyorGirne Belediyesi, eskiden elektrik trafo merkezi olarak kullanılan yıkılmaya yüz tutmuş binayı sanat galerisine dönüştürüyor.
Çıplak fotoğrafları arkadaşlarına yollamışMağusa’da ayrıldığı eski kız arkadaşının çıplak fotoğraflarını sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığı iddia edilen O.Z.H. tutuklandı...
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.