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- Kuir Kıbrıs Derneği, “Nefret da değişir” adlı panel düzenliyor
- AKINCI BİLGİ VERDİ
- Müzakerelerin seyri 1 Şubat'ta belirlenecek
- Sendikalar zamları protesto etti
- Nefes yardımlarınızı bekliyor
- 'Tarım Sigortası'nın yönetimi değiştirildi
- Lefkoşa’da Surlaiçi’nde içler acısı bir ev…
- Turizm Çalıştayı tamamlandı
- CTP Gençlerden hükümete: İstifa edin
- Uyuşturucu tasarrufuna 11 yıl ceza
Manşetler
- "SONUÇ ALABİLECEĞİMİZ AŞAMADAYIZ"
- MÜZAKERELERİN SEYRİ 1 ŞUBAT'TA BELİRLENECEK
- SENDİKALAR ZAMLARI PROTESTO ETTİ
- 'TARIM SİGORTASI'NIN YÖNETİMİ DEĞİŞTİRİLDİ
- YANGINA GİTTİLER, ‘ÇÖP EV’ İLE KARŞILAŞTILAR
- CTP GENÇLERDEN HÜKÜMETE: İSTİFA EDİN
- UYUŞTURUCU TASARRUFUNA 11 YIL CEZA
- UCUZ ATLATTILAR...
- YAKLAŞIK 350 KİLO MÜHÜRSÜZ ET ELE GEÇİRİLDİ...
- HASTANE PARK YERİ 3 GÜN KAPALI
Kuir Kıbrıs Derneği, “Nefret da değişir” adlı panel düzenliyor Kuir Kıbrıs Derneği, 3 yıl önce Ceza Yasası’nın değişmesinin önemli bir adım olsa da, bugün hâlâ, lezbiyenler, geyler, biseksüel ve transeksüellere yönelik ayrımcı şiddetin varlığının yadsınamayacağını belirtti.
Liderler görüşmesi başladıAkıncı ile Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya geldi.
Denktaş, Ankara'ya gidiyor Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Ankara’ya gidiyor.
GAÜ’de giriş ve burs sınav başvuruları 1 Mart- 29 Haziran’daGAÜ 2017 kıtalararası giriş ve burs sınavı başvuruları, 1 Mart - 29 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
“Kanatsız Güvercinler” oyunu 27 Ocak’ta Mağusa’da Gazimağusa Belediyesi, Tiyatro AŞHK’ın “Kanatsız Güvercinler” isimli oyununu Cuma günü tiyatro severlerle buluşturacak.
4 milyonluk imzaKıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Spor Dairesi arasında 4 milyon Türk Lirası’nın ön görüldüğü protokol imzalandı.
Meksika sınırına duvarABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı
Sennaroğlu, UBP'ye katıldıSennaroğlu, belediye meclis üyeleriyle beraber Ulusal Birlik Partisi’ne katıldığını açıkladı.
SAYTEV’ten eğitime anlamlı katkıSAYTEV Yedikonuk, Büyükkonuk ve Yeni Erenköy İlkokullarında kütüphane oluşturuyor
Otelin enkazından 18 kişinin cesedi çıkarıldıİtalya'nın orta kesiminde bir hafta önce meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otelin enkazından cesedi çıkarılan kişilerin sayısı 18'e yükseldi.
Mapfree devire devire: 77-85Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nin 10.haftasında Mapfree, Koopspor’u mağlup ederek çıkışını sürdürdü
'Devlet yönetiminde eşit katılım'Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta devlet yönetimine her iki tarafın da eşit olarak katılımının sağlanacağını belirtti
‘Başarabiliriz’ ‘Μαζί μπορούμε’İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, birçok siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşu ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenledi.