Kartalkaya faciasından yeni görüntü: Otelin yöneticileri yangın anında böyle kaçmışlar

Kartalkaya Grand Kartal Otel faciasının duruşması Bolu’da 8. gününde devam ediyor. Geçtiğimiz gün hakim karşısında savunma yapan Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül’ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın otelden kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı.

EMİR ARAS'IN AİLESİYLE KAÇIŞ ANI KAMERADA



Güvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da yangının başlamasından sonra tutuklu sanık Emir Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıktıkları görülüyor.



Emir Aras'ın ailesiyle kaldığı 7'nci kattaki odasından çıktıktan sonra koridorun sonuna doğru koştuğu, bir süre sonra geri geldiği ve odaya girdiği yer alıyor.



Aras'ın eşi, otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve Yönetim Kurulu Üyesi tutuklu sanık Elif Aras'ın da koridora bakarak panik içinde odaya geri döndüğü, bir süre sonra aile üyelerinin üstlerini giyinmiş şekilde odadan çıkarak koridor boyunca koştukları görülüyor.



Görüntünün sonunda koridorun kısa süre içinde dumanla kaplandığı da kayıtlara geçiyor.

GÖRÜNTÜLER MAHKEME SALONUNDA DA İZLETİLDİ

Aras mahkemedeki ifadesinde, olay günü 7'nci katta 727 numaralı odada eşi şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Elif Aras ve çocuğuyla kaldığını, saat 03.32'de eşinin "Dışarıdan sesler geliyor." demesiyle uyandığını belirten Aras, "Odanın kapısını açtım, karşıdan merdiven tarafından dumanlar geliyordu. O sırada eşime 'Koş, kızı al yangın var.' galiba dedim. 1 dakika içinde eşim geldi, ağzımızı ve burnumuzu kapatarak 'Yangın var.' diye bağırarak koşarak indik. O sırada ne yaptığımızın farkında değildik. Önce 6'ncı kata indik. Orada bir çocuk gördük, çocuğu da eşim kaparak hep birlikte 5'inci kattan dışarı çıktık." demişti.

Görüntülerin davanın duruşmasında da izletilmesiyle salonda acılı ailelerden, ‘Herkesi kurtarabilirdiniz, katilsiniz' diye tepkiler yükselmişti.

Müştekiler tepki gösterdi

Duruşmada müşteki olarak dün söz alan, yangında annesi, kardeşi ve yeğenini kaybeden Bülent Akişli, kamera kayıtlarını izlediğini belirterek, "Diyordun ya 'Kapıları çaldım, bağırdım.' Hiç alakası yok, kapıyı açtın, telefonla dışarı çıktın, içeri girdin, eşini ve çocuğunu aldın, o masum insanlara sesini bile çıkarmadan çıkıp gittin. Sen 7. katta yatarken benim annem, kardeşim ve yeğenim de 7010 numaralı odada yatıyordu vicdansız, aynı koridordasın." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

1998'er yıl hapis talebi

Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.