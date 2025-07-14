Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İsveç’in Kıbrıs Büyükelçisi Jens Martin Hagström, Finlandiya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Paivi Peltokoski ve Avusturya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Dr. Susanne Bachfischer’i kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in Avrupa Birliği’ne girişlerinin 30. yıldönümü vesilesiyle 3 ülkenin Kıbrıs Büyükelçilikleri Lefkoşa’nın her iki tarafında ağaç dikilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gerçekleşen görüşmede ağaçlandırma projesinin detayları konuşuldu. Proje önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlayacak Kanlıdere Projesi ile eş güdüm içerisinde yürütülecek.

Ziyarette ayrıca Kıbrıs sorunu ve gelişen bölgesel dinamikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. New York’ta yapılacak görüşmeyle ilgili beklentiler tartışılırken, LTB Başkanı Harmancı özellikle yeni geçiş kapıları, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen Bölgesi’ne katılımının olası etkileri, mülkiyet sorunuyla ilgili yaşanan gelişmeler, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık haklarının ihlali gibi konulara vurgu yaptı.