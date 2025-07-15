“Asgari ücreti hayat pahalılığı oranında artırmak mümkün değil”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ülkede yaşanmakta olan enflasyonist sürecin ekonomik dengeyi bozduğuna dikkat çekerek, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında bir artış yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Oda, bu yönde atılacak bir adımın birçok işletmenin kapanmasına ya da küçülmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, her ücret artışının fiyatları da artırdığına işaret edilerek, bu kısır döngü nedeniyle rekabet gücünün giderek azaldığı vurgulandı. Açıklamada, “Yaşamakta olduğumuz enflasyonist süreç, artan fiyatlara karşın ücret artışlarını gündeme getirmekle birlikte, her ücret artışının fiyat artışlarını da tetiklediği ve bu kısır döngü sonucunda rekabet gücümüzün giderek azalmakta olduğu gerçekliği ile karşı karşıyayız” denildi.

“Kamu maaş artışı yaptı, özel sektör aynı olanağa sahip değil”

Kamu maaşlarına artış yapılmasına rağmen, özel sektörün aynı oranda ücret artışı yapabilme olanağına sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, “Bu farklılık, kamu maaşları ile özel sektör ücretleri arasındaki farklılıkların giderek artmasına ve toplumsal huzuru tehdit etmesi sonucuna bile neden olabilecek önemdedir” ifadesi kullanıldı.

“Yabancı iş gücüne yönelik düzenleme yapılmadı”

KTTO, hükümetin yabancı çalışanların ücret ve diğer menfaatlerini dengelemek amacıyla yapmayı vaat ettiği düzenlemenin henüz hayata geçirilmediğini ve sektörleri canlandıracak herhangi bir önlem alınmadığını da hatırlattı.

“Hayat pahalılığı oranında artış daralmayı büyütür”

Açıklamada, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında yapılacak bir artışın, birçok işletmenin kapanmasına ya da küçülmesine yol açabileceği belirtilerek, bu durumun daha fazla daralma ve durgunluk anlamına geleceği kaydedildi. En fazla etkilenecek kesimin ise “kendi nam ve hesabına çalışan küçük esnaf” olacağı vurgulandı.

KTTO, yarın yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında bu çerçevenin dikkate alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.