“Akaryakıta yapılan zamlar kabul edilemez... Geri çekilsin”

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, akaryakıt fiyatlarına yapılan son zamların kabul edilemez olduğunu belirterek, hükümete söz konusu kararı geri çekme çağrısında bulundu.

Bıçaklı, yazılı bir açıklama yaparak artan akaryakıt fiyatlarının yalnızca taşıma maliyetlerini değil, tüm tüketim ürünlerini etkilediğini ve bu durumun dar gelirli kesimin alım gücünü zayıflattığını ifade etti.

Bıçaklı, “Asgari ücretlilere, çalışanlara ve emeklilere hayat pahalılığı karşısında verilmesi gereken alım gücü artışları, daha uygulanmadan geri alınmıştır. Akaryakıt zamları, doğrudan tüm tüketim maddelerine yansımakta ve başta çalışanlar ile emekliler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin alım gücünü geriletmektedir” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde petrol fiyatları düşerken hükümetin bütçe açıklarını kapatmak için sürekli olarak akaryakıt zammı yapmasının kabul edilemez olduğunu ileri süren Bıçaklı, hükümetin bu kararını yeniden gözden geçirmesi ve zammı geri alması gerektiğini kaydetti.