DAÜ Turizm Yönetimi Kongresi’ne katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı öğrencileri Fetine Bayraktar ve Niusha Talebzadeh, İstanbul’da düzenlenen 6. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi’ne (MTCON’25) katılarak DAÜ’yü uluslararası düzeyde temsil ettiler. Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından “Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm” temasıyla organize edilen kongre, 55 farklı ülkeden 400’ü aşkın akademisyenin bildirileriyle zenginleşerek önemli bir uluslararası bilimsel buluşma noktası oldu. Kongreye Turizm alanında tanınmış çok sayıda dergi editörü de katıldı.

DAÜ’den Kongreye Kurumsal ve Akademik Katkı

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde bu yıl İstanbul Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde ve Wolverhampton Üniversitesi ve Rochester Teknoloji Enstitüsü eş başkanlığıda gerçekleştirilen kongreye, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Şube Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Hava Yolları gibi kuruluşlar katkılar sağladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi diğer 20 farklı üniversite ile birlikte ortak üniversiteler platformunda yerini alarak kongreye akademik destek verdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, kongrenin Danışma ve Onur Kurulları’nda yer alarak etkinliğe kurumsal düzeyde destek sundular. DAÜ Turizm Araştırma Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hamed Rezapouraghdam ise Kongre’nin Bilim Kurulu üyesi olarak akademik içeriklerin şekillendirilmesine katkıda bulundu.

Fetine Bayraktar, “Konaklama Sektöründe Dijital Dönüşüme Yönelik Yönetimsel İçgörüler”, Niusha Talebzadeh ise “Konaklama Sektöründe Etik Yapay Zekâ Sistemleri Tasarlayarak Müşteri Marka Bağlılığını Artırmak” başlıklı çalışmalarıyla kongreye akademik katkılar sundular. DAÜ Turizm Fakültesi kongreye sözlü sunumları ile aktif bir katılım gerçekleştirerek, kongre kapsamında düzenlenen panellerde ve eğitimlerde yer aldı. Tam anlamıyla akademik doyuma ulaşılan kongrede akademisyen ve araştırmacılar için önemli olan iletişim ağının ve akademik iş birliğinin artırılmasına katkı sağlanmış oldu.