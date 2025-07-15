Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde yazılı açıklama yapan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınması gereken yasal çerçeve ve ekonomik verileri sıraladı; artışın rekabet gücünü zayıflattığını savundu, ancak enflasyona hiç değinmedi.

“Asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir”

Arhun, Asgari Ücretler Yasası’nın 2. maddesine atıfla, asgari ücretin dört kişilik bir ailenin geçim ücreti olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Yasaya göre, asgari ücretin işçi ile eşinin ve bir ya da iki çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu bilgisini paylaşan Arhun, “Komisyon, KKTC İstatistik Kurumu’nun yaptığı araştırmalarda tespit edilen, KKTC'deki ortalama aile kişi sayısı olan 3,1 rakamını dikkate almaktadır” dedi.

“Sterlin cinsinden asgari ücret son üç yılda yüzde 157 arttı”

Arhun, 2020 Şubat ayında 485 Sterlin olan brüt asgari ücretin, 2021 Şubat’ta 436 Sterlin, 2022 Şubat’ta 386 Sterlin, 2023 Ocak’ta 600 Sterlin, 2024 Ocak’ta 730 Sterlin ve 2025 Ocak’ta 993 Sterline (1.170 Euro) çıktığını belirterek, “Sterlin bazında son 3 yılda asgari ücret reel olarak %157 artmıştır” dedi.

“Reel artış rekabet gücünü kırdı”

Asgari ücretin bu denli artmasının KKTC’nin rekabet edebilirliğine zarar verdiğini savunan Arhun, birçok üretim türünün rekabet gücünü kaybettiğini, bazı sektörlerin üretimini durdurduğunu ya da küçülmek zorunda kaldığını kaydetti. Arhun, asgari ücretin Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinden daha yüksek hale geldiğine dikkat çekerek şu karşılaştırmalı rakamları paylaştı:

KKTC: 1.170 Euro

Polonya: 1.091 Euro

Portekiz: 1.015 Euro

Yunanistan: 968 Euro

Çekya: 825 Euro

Romanya: 814 Euro

Türkiye: 708 Euro

Macaristan: 706 Euro

“Üçüncü ülkelerden gelen işçilere uygulanan ücret dengesizliği insan kaçakçılığını tetikledi”

Arhun, üçüncü ülkelerden getirilerek çalışma izinli olarak istihdam edilen işçilere, iaşe ve barınma sağlandığı durumlarda asgari ücretin %30–50 oranında daha düşük uygulanabilmesi için yasal zeminin oluşturulması gerektiğini belirtti. Bu işçilere sağlanan imkânların ücretlerinden mahsup edilemediğini vurgulayan Arhun, “Bu ülkelerde uygulanan asgari ücret 80 ila 150 Euro arasındadır. Bu dengesiz fark, ülkemize yönelik insan kaçakçılığını da hortlatmıştır” dedi.

“Asgari ücret vergiden muaftır, kamu maaş artışlarıyla aynı oran beklenmemeli”

Kamu çalışanlarına verilen brüt %17,9 oranındaki maaş artışının vergi kesintileri nedeniyle net maaşlara üçte iki oranında yansıdığını belirten Arhun, asgari ücretin vergiden muaf olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, kamu maaşlarıyla aynı oranda bir artış hedefleniyorsa, net artış oranının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

“Gerçek verilere dayalı, siyasi hedeflerden uzak bir karar alınmalı”

Arhun, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu gerçeklerden hareketle, ülkemizin ekonomik şartlarını ve yasal zeminini dikkate alarak, tüm kesimlerin ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, popülist ve siyasi hedeflerle değil, ayakları sağlam zemine basan bir sonuç üretmelidir” dedi.