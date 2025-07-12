"KIBTEK, AKSA ve Çevre Koruma Dairesi yükümlüklerini yerine getirmiyor"

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, AKSA ve Çevre Koruma Dairesi’nin Teknecik ve Kalecik elektrik santrallerinin baca gazı konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmediğini kaydetti.

ÇMO yazılı açıklamasında, Çevre Koruma Dairesi, KIBTEK, Teknecik ve AKSA Kalecik elektrik santrallerinden, baca gazı çıkış verilerini talep ettiğini ancak kendileriyle henüz herhangi bir veri paylaşılmadığını belirtti.

AKSA, KIBTEK ve Çevre Koruma Dairesi aleyhinde, “yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediği” gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesinde davalar açıldığına da işaret eden Oda, “Büyük Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirletici Emisyonlarının Sınırlandırması Tüzüğü” ile “Hava Kalitesinin Denetimi ve Yönetimi Tüzüğü”ne göre KIBTEK ve AKSA'nın Teknecik ve Kalecik santrallerinde “Sürekli Emisyon İzleme Sistemi” kurmakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.

Oda Çevre Koruma Dairesi’nin söz konusu verileri talep ederek, kamuoyu ile paylaşması ve buna bağlı olarak gerekli yaptırımları yerine getirmesi gerektiğini de ifade etti.