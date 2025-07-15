297 bin 839 Euro borç birikti

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın, Girne Antik Liman’da kamuya açık alanları kullanan işletmelerden geçici kullanım ücreti tahsil etmediğini ve bu konuda gerekli yasal adımları atmadığını tespit etti.

Faik Gencer’in şikâyeti üzerine hazırlanan raporda, bölgede yer alan 19 işletmeden 16’sının kamuya açık alanları kullandığı, ancak bu işletmelerle herhangi bir sözleşme yapılmadığı ve toplam 297 bin 839 Euro tutarında borç biriktiği ortaya kondu.

Bazı işletmelerin borçlarının 2014 yılına kadar uzandığına dikkat çekilen raporda, Bakanlığın bu kamu alacaklarının tahsili konusunda yıllarca hiçbir işlem başlatmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, ilgili yasalar ve tüzüklere rağmen Bakanlığın yetkilerini kullanmadığı ve İyi İdare Yasası kapsamında hukuka uygun davranma yükümlülüğünü yerine getirmediği vurgulandı.

Ombudsman, Bakanlığın hem Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası’na hem de Girne Antik Limanı Koruma ve Geliştirme Esasları Tüzüğü’ne aykırı davrandığını kaydetti.