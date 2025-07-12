1. Meşale Festivali başladı

Dikmen Belediyesi'nin organize ettiği 1. Meşale Festivali dün akşam Dağyolu’nda coşkuyla gerçekleşti.

Gecede sahne alan DİGEM Halk Dansları Ekibi, sergilediği gösterilerle büyük beğeni topladı. Ardından sahneye çıkan Nafiz Dölek, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla festivale renk kattı. Gecenin finalinde düzenlenen tombala çekilişi ise geceye keyifli bir kapanış sundu.

Etkinliğe bölge muhtarları ve Dikmen Belediye Meclis Üyeleri de katılarak, halkla birlikte festival coşkusunu paylaştı.

Festival, bu akşam çeşitli etkinliklerle devam edecek.