Yatla 33 şişe içki ve 31 paket elektronik sigara kaçakçılığı

Yenierenköy'de 33 şişe alkollü içki ve 31 paket elektronik sigarayı gümrük ödemeden kaçak olarak yatla çıkarmaya çalışan İ.Ş. suç üstü yakalanıp, 195 bin TL para cezası kesildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Yenierenköy’de faaliyet gösteren yat limanından dün 09.30 sıralarında kullanımındaki yatla Türkiye’ye gitmek üzere limandan çıkış yapan İ.Ş.(E-49), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından durdurulup yapılan kontrolde, gümrüğe beyan etmeden muhtelif markalardaki toplam 33 şişe alkollü içki ile 31 paket elektronik sigarayı ülkeden çıkarmaya çalışırken yakalandı.

İ.Ş’ye Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından 195.000 TL idari para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.