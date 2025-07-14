Şampiyon Melekler anısına “Elvedasız şarkılar” Gazimağusa’da yankılanacak

“Elvedasız Şarkılarla Kalbimizdesiniz” konseri, 18 Temmuz’da saat 21.00’de Gazimağusa Salamis Harabeleri’nde gerçekleşecek.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlenecek konser, hem duygu dolu anlara sahne olacak hem de anlamlı bir dayanışmaya vesile olacak.

Konserde Emre Altuğ, Umut Akyürek, Bora Gencer, Grup Destan, Zeynep Türkeş, Ozan Orhon, Nigar Muradova ve Barlas Kanatlar sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise Çiğdem Tunç üstlenecek.

Etkinlikte birlikte söylenecek her şarkının, Şampiyon Melekler’in anısına bir nefes, bir umut olması hedefleniyor.

Konserden elde edilecek tüm gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Biletler; Biletinial, Tixcy, Gişe Kıbrıs ve Kıbrıs Biletcim üzerinden temin edilebiliyor.