Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karaca’dan, Sönmezlilere veda ziyareti

Görev süresi dolan Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Sönmezliler Ocağı’na veda ziyaretinde bulundu.

Sönmezlilerden yapılan açıklamaya göre, Atilla Karaca, muharip derneklerden Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Karaca, Kıbrıs'ın kuzeyinde çok iyi izlenimler elde ettiğini ifade ederek, yeni Başkan Hakan Balaban’ı tanıştırdı. Balaban da devraldığı bayrağı daha ileriye taşımanın sorumluluğuyla Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel de, Karaca ve ekibiyle çok iyi ilişkiler kurduklarını, Karaca’yı her zaman kendilerinden biri olarak gördüklerini ve hizmetlerini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Dernek Başkan Yardımcısı Akay Cemal da, yalnız Sönmezliler Ocağı değil, genelde Kıbrıs Türk halkının Atilla Karaca’ya önemli hizmetlerinden dolayı müteşekkir olduğunu ifade ederek, isminin her zaman anımsanacağını, kulaklarının çınlayacağını kaydetti.