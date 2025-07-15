3 tutuklama, bir işletmeye yasal işlem

Kıbrıs'ın kuzeyi genelinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar ve denetimler sonucunda çeşitli suçlardan 3 kişi tutuklanırken; mekan kapatma saatine uymayan 1 işyeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ortaköy’de uyuşturucu operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün Ortaköy Şehit Zeki Alp Soley Sokak’a aracıyla gelerek bir poşet içindeki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi aldığı ve çevredekilerin fark etmesi üzerine poşeti atarak olay yerinden ayrıldığı tespit edilen A.A.M. (E-25) tutuklandı.

Girne’de hırsızlık ve uyuşturucu

Girne’de dün polis tarafından durdurulan Ö.E.’nin (E-49) aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda ise yaklaşık 2,5 gram uyuşturucu madde ile tütün karışımlı bir sarma sigara ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, 8 ve 14 Temmuz’da Karaoğlanoğlu’nda iki ayrı evden iki cep telefonu, dizüstü bilgisayar, kol saati ile 9 bin 100 Dolar, 100 Sterlin ve 8 bin TL nakit para çaldığı tespit edilen Ö.E. tutuklandı.

Girne’de mekan kapatma saatine uymayan işletme

Öte yandan, bugün Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde, bir eğlence mekanının kapatma saatine uymadan faaliyetine devam ettiği belirlendi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimlerde ise Kıbrıs'ın kuzeyinde yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.