Özersay: “Hükümetin keyfi tavırları bizi yıldırmayacak”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Yüksek İdare Mahkemesi’nin bu sabah verdiği kararla Maliye Bakanlığı’nın partiye yapılması gereken devlet katkısını gerekçesiz biçimde durdurma kararının yürütmesini durdurduğunu açıkladı. Özersay açıklamasında, “Bu sabah Yüksek İdare Mahkemesi, Maliye Bakanlığı’nın Halkın Partisi’ne yasaya göre ödenmesi gereken devlet katkısını hiçbir gerekçe göstermeksizin keyfi olarak durdurmasının yürütmesini durdurdu” dedi. Yasal haklarını aramaya devam edeceklerini vurgulayan Özersay, “Halkın Partisi olarak yasal yoldan hakkımızı arayacağımızı duyurmuştuk, hükümetin bu türden keyfi tavırlarının bizi yıldırmayacağını ve bizi susturamayacaklarını bir kez daha herkese hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.