Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından Gönyeli-Alayköy Belediyesi sponsorluğunda çekilen ve derneğin “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” adıyla çektiği 28’nci yapımı olma özelliği de taşıyan Ayten Benli Belgeseli, 26 Mayıs Pazartesi akşamı saat 19:00’da Alayköy SAM Konferans Salonu’nda toplumla buluştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve bazı belediye meclis üyeleri, Ayten Benli’nin ailesi ve sevenleri başta olmak üzere kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği gecede yapılan konuşmaların ardından emekli öğretmen Gülgün Serdar moderatörlüğünde İnanç Öney ve Mehmet Kofalı’nın konuşmacı olarak yer aldığı bir söyleşi ve belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Fatma Coşar Kınış’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik plaket ve çiçek takdimi, Ayten Benli tarafından yapılan Gönyeli Lokumu ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ekingen: “2.Genel Kurulumuz sonrasında yine amatör ruhla, gönüllülükle, dayanışma ve paylaşım ruhuyla ama daha büyük bir heyecanla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen derneğin Şubat ayında gerçekleşen 2.Genel Kurulu sonrasında görev dağılımı yaparak yine amatör ruhla, gönüllülükle, dayanışma ve paylaşım ruhuyla ama daha büyük bir heyecanla çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini kaydederek toplamda 28 belgeselin çekimlerini tamamladıklarını kaydederek milli master atlet Ayten Benli Belgeselinin ise toplumla buluşan 25. KÖDER yapımı olmasının gururunu yaşadıklarını vurguladı.

“Ayten Benli’nin mücadele, sportif başarılar, sevgi, paylaşım ve iyiliklerle dolu yaşamı var”

Ekingen belgeselde başta Gönyeli olmak üzere sportif başarıları ile ülkemizin gurur kaynaklarından Ayten Benli’nin ailesi, hocaları ve yakın arkadaşları ile röportajların yer aldığını kaydederek, “Belgeselde Benli’nin ilkokuldan başlayarak sonra kesintiye uğrasa da master atlet olarak devam ederek master atletizm kategorisinde Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında rekorlar da dahil kürsülere uzanan başarı hikayesi; aşkla, cesaretle, disiplinle, çok çalışma ve mücadeleyle yoğrulmuş, sevgi ve paylaşım etrafında yarattığı iyikilerle dolu yaşamından kesitler yer alacak.” dedi. Ülkenin değerlerini gelecek kuşaklara aktaran KÖDER’in çalışmalarına katkı koyan Başkan Hüseyin Amcaoğlu’na kültür-sanata katkılarından dolayı teşekkür eden Ekingen, ilk kez gösterim yaptıkları Alayköy’deki salonda daha nice değerli kadınların gösterimini yapma dilekleriyle herkese iyi seyirler diledi.

Amcaoğlu: “İnsanımıza yaşarken değer vermek, onları yaşarken onure etmek önemlidir”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu insanımıza yaşarken değer vermenin, onları yaşarken onure etmenin önemine vurgu yaparak bu düşüncenin hayat bulduğu bu belgeselin bir paydaşı olmaktan ve bu etkinliğe katılmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizdi.

“Ayten Benli çok iyi bir eş ve anne, kendini Kıbrıs kültürünü yaşatmaya adamış, Gönyelimiz ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden ve gençlere rol modeli olmuş gururumuz”

Başkan Amcaoğlu: “Sosyal belediyecilik anlamında kültürel,sanatsal,tarihsel birçok etkinliğe imza attık, bu alanda çalışma yapan birçok STÖ’ye de ciddi destekler verdik. Bu gecenin düzenlenmesinin kahramanları olan KÖDER ekibine ve Başkan Şenay Ekingen’e çok teşekkür ederim. Gönüllülük esasına göre çalışmalarını sürdüren KÖDER’in ilk olarak 2023’te kitaba daha sonra da 2024’de Gönyeli’den hayatımıza değer katan bir kadının belgeselini çekme teklifi ile başlayan süreç Gönyeli’nin gururu milli master atletimiz Ayten Benli’nin gösteriminin gerçekleşeceği bugüne kadar uzandı. Sporcu bir ailenin üyesi, çok iyi bir eş ve anne, çok çalışkan bir kamu görevlisi, kendini Kıbrıs kültürünü yaşatmaya adamış bir kişi(Gönyeliye özgü özgün çalışmaları var) ve tabi ki çok başarılı bir sporcu olan, özelde Gönyelimiz genelde ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden ve gençlere rol modeli olmuş bir kişiliği olan Ayten Benli’nin belgeseline belediye olarak katkımızın olması bizlere çok gurur veriyor. Kendisine gerek aile yaşamında gerekse spor yaşamında daha nice sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu yıllar diliyorum”

Tatar: “Sporcumuz Ayten Benli her yarışında ülkemize büyük bir gururu yaşatıyor. Kendisini çok takdir ediyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise karşısında gördüğü sporcu ve mutlu aile tablosuyla gurur duyduğunu belirterek ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Kıbrıs Türk sporcu kadını olan Ayten Benli’yi kendisinin de çok takdir ettiğini kaydetti. Kıbrıs Türk kadınının gerek ülke içinde gerekse uluslararası alandaki başarıları ile hep gurur duyduğunu ifade eden Tatar, milli master atlet Ayten Benli’nin de her yarışında ülkemize bu gururu yaşattığını belirterek başarılarının devamını diledi. Tatar: “KÖDER’i bir kez daha geçmişimizi bugün ile buluşturan değerli belgeselleri ve kitapları için tebrik ediyorum. Ayten Benli ile çok iyi bir seçim yaptıklarını bu gece gördük.”

Benli: “Kendi hikayesini yazan kadın tarihe iz bırakır. Bu gençlere rol model olabiliyorsam onlar da kendi hikayelerini yazacaklardır”

Milli master atlet Ayten Benli ise kendi belgeselini salonda tüm sevdikleriyle birlikte izlemenin kendini çok duygulandırdığını ve kendini çok şanslı ve ayrıcalıklı hissettiğini kaydederek belgeselin hazırlanmasında büyük emekleri olan Başkan Şenay Ekingen nezlinde tüm KÖDER ekibine, sponsor olan Günyeli-Alayköy Belediyesi ve Başkan Hüseyin Amcaoğlu’na, belgeselin editörlüğünü üstlenen İpek Akın’a, sunucu Fatma Coşar Kınış’a, söyleşinin moderatörlüğünü yapan Gülgün Serdar hocanıma, Kültür Dairesi eski müdürü İnanç Öney’e ve kardeşi Mehmet Kofalı’ya, belgeseldeki onure edici sözlerinden dolayı annesi, öğretmenleri, belediye başkanı Amcaoğlu’na, kardeşine, arkadaşlarına, her zaman yanında olan ailesine çok teşekkür etti. Başarıya giden yolda kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Benli: “Kendi hikayesini yazan kadın tarihe iz bırakır. Bu gençlere rol model olabiliyorsam onlar da kendi hikayelerini yazacaklardır. Size dağıtılan Gönyeli Lokumu kurabiyelerimi de afiyetle yemenizi, tadının damağınızda, belgeselin de hafızalarınızda yer bırakmasını dilerim.”