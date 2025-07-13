Ayhatun Ateşin Atölyesi öğrencilerinin “Topraktan hikâyeler” sergisi 16 Temmuz’da açılıyor

Ayhatun Ateşin Atölyesi öğrencileri tarafından üretilen seramik çalışmalar, Alashia Terracotta Sanat Salonu tarafından düzenlenen “Topraktan Hikayeler” adlı sergide sanat severlerle buluşuyor.

Atölye’den yapılan açıklamaya göre, Rüstem Kitabevi'nde 16 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’da açılacak sergi, 6 Ağustos tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Ayhatun Ateşin, atölyenin bir okul değil, bir buluşma noktası olduğunu belirterek, “Kadınlar, erkekler, çocuklar—her yaştan ve her yaşamdan insan burada bir araya gelir. Birlikte üretir, birlikte öğrenir, birlikte çoğalırız. Sanat, bize göre ayrıcalıklı bir alan değil; herkesin kendi hikâyesini ifade edebileceği bir özgürlük alanıdır.” ifadesini kullandı.