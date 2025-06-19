'Spor Dünyasında Kadın Olmak' Paneli düzenleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Spor Komitesi, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14.30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda, “Spor Dünyasında Kadın Olmak (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)” Paneli düzenliyor.

Prof. Dr. İlkay Yorgancı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde Boks Federasyonu Başkanı Pembe Dereci, Engelliler Federasyonu Eski Başkanı Ruhsar Vudalı ve Doğan Türk Birliği Kadın Takımlar Sorumlusu Özlem Ratip konuşmacı olarak yer alacak.

Panel öncesi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da bir konuşma yapacak.

Halka açık olarak düzenlenecek panel, 21 Haziran Cumartesi günü saat 14:30’da, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda yapılacak.