Gazze için Özgürlük Filosu'nun yeni yardım gemisi "Handala" İtalya'dan hareket etti

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) isimli sivil toplum kuruluşu (STK) geçen ay Gazze için gönderdiği ancak İsrail ordusunun alıkoyduğu "Madleen" yelkenlisinin ardından bugün yeni bir gemiyi yola çıkardı.

STK’nin X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail güçlerinin 'Madleen' adlı teknemizi yasa dışı şekilde ele geçirip uluslararası sularda 12 silahsız sivili kaçırmasından sadece birkaç hafta sonra, küresel dayanışmayla İsrail'in yasa dışı ve ölümcül kuşatmasına meydan okumaya devam ediyoruz. Bu görev Gazze'deki çocuklar içindir." ifadeleri kullanıldı.

Adını Filistinli karikatürist Naci el-Ali'nin çizdiği ve "adaletsizliğe sırtını dönmüş, çıplak ayaklı mülteci çocuğu" tasvir eden Filistinli bir çizgi film karakteri "Handala"dan alan gemi bugün öğle saatlerinde İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Syracusa Limanı'ndan hareket etti.

Geminin denize açılması sırasında Filistin bayraklarıyla limanda toplanan çok sayıda kişi, "Handala"yı "Özgür Filistin" sloganlarıyla uğurladı.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, güvenlik gerekçesiyle mürettebat listesi açıklanmadı. Aralarında aktivistler ve teknik personelin de bulunduğu 18 kişi ile insani yardım malzemelerinin gemide yer aldığı bildirildi.

"Handala"nın Syracusa Limanı'ndan sonra rotasının hemen Gazze'ye ulaşmak olmadığı, İtalya'nın İsrail hükümetiyle diplomatik ilişkileri kesen Puglia Bölgesi'ne Gallipoli kentine de uğrayacağı oradan Gazze rotasını izleyeceği kaydedildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu İtalya Sözcüsü Michele Borgia burada yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durum giderek daha da dramatik bir hal alıyor, bu yüzden olanları kınamak ve abluka konusundaki uluslararası sessizliği bozmak için mümkün olan en kısa sürede denize açılmaya karar verdik. Madleen mürettebatının kaçırılması bizi ne durduruyor ne de korkutuyor." dedi.

Borgia, tekrar denemeye devam edeceklerini ayrıca yakında yola çıkacak başka bir gemi daha hazırladıklarını kaydetti.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında; Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü, 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail’in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Mayıs ayında "Consicence" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Mayıs ayında yola çıkarmaya hazırlandığı bir diğer yardım gemisi "Conscience" ise 2 Mayıs'ta Malta açıklarında bulunduğu sırada yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise haberinde "Conscience"a yapılan saldırıdan saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın "Conscience" gemisine İHA saldırısından çok daha önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.