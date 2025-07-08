2025 Hurda Kablo Fiyatları ve Piyasa Analizi

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Hurda kablo sektörü, geri dönüşüm ekonomisinin önemli bir parçasıdır ve güncel hurda kablo fiyatları endüstriyel atık yönetiminde kritik rol oynar. Bu makalede, Temmuz 2025 dönemine ait güncel fiyatlar ve piyasa trendleri hakkında detaylı bilgiler sunacağız.

Hurda Kablo Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Hurda kablo değerini belirleyen başlıca unsurlar:

Kablo içindeki bakır/alüminyum oranı

İzolasyon kalınlığı ve malzemesi

Soyulmuş olma durumu

Kablo kesiti ve damar sayısı

Global bakır fiyatlarındaki dalgalanmalar

En doğru hurda bakır kablo fiyatları için uzman değerlendirmesi şarttır. Güncel piyasa verilerine ulaşmak için https://hurdakablofiyatlari.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

2025 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi

+----------------------------------+-----------------+

| Hurda Kablo Cinsi | Fiyat (₺/Kg) |

+----------------------------------+-----------------+

| Karışık Kablo Hurdası | 160,00₺ |

| Hurda Antigron Kablo | 210,80₺ |

| Tek Damar Kalın İç Tesisat Kablosu| 289,00₺ |

| Yeraltı Enerji Kablosu | 179,00₺ |

| TTR Hurda Kablo | 185,50₺ |

| Çelik Zırh Hurda Kablo | 210,00₺ |

| Fare Yemez Kablo | 199,00₺ |

| NYA Hurda Kablo | 265,00₺ |

| Tesisat Hurdası Kablo | 245,00₺ |

| Elektrik Hurda Kablosu | 180,00₺ |

| Soyulmuş Hurda Kablo | 375,00₺ |

| Soyulmamış Hurda Kablo | 190,00₺ |

| İnternet Hurda Kablosu | 155,55₺ |

| Yanık Hurda Kablo | 345,80₺ |

+----------------------------------+-----------------+

Fiyat Karşılaştırması: Grafik Analiz

Soyulmuş Kablo ███████████████████████████████████ 375,00₺

Yanık Kablo ████████████████████████████████ 345,80₺

NYA Kablo ███████████████████████ 265,00₺

Tek Damar █████████████████████████ 289,00₺

Antigron ███████████████ 210,80₺

Karışık ███████ 160,00₺

İnternet Kablosu █████ 155,55₺

Grafik Yorumu

Grafikte görüldüğü üzere, soyulmuş hurda kablo bakır içeriği nedeniyle en yüksek fiyata sahiptir. Yanık kablo ise ikinci sırada yer almaktadır. Düşük metal içeriğine sahip internet kabloları ise en düşük fiyat seviyesindedir.

Neden Fiyatlar Kablo Türüne Göre Değişiyor?

Fiyat farklılıklarının temel nedenleri:

Bakır İçeriği: Soyulmuş kablolar yüksek bakır oranı sayesinde en yüksek fiyata sahiptir Soyma İşçiliği: İzolasyonun temizlenme derecesi direkt olarak değeri etkiler Kablo Kalınlığı: Daha kalın damarlı kablolar daha yüksek fiyata alıcı bulur Özel Kaplamalar: Antigron ve çelik zırh gibi özellikler fiyatı artırır

Hurda Kablo Satarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kabloları türlerine göre ayırın

Nemli ortamlardan koruyun

Resmi belgeli alıcılarla çalışın

Fiyat araştırmasını düzenli yapın

Büyük miktarlar için özel fiyat talep edin

En güncel fiyat bilgileri için hurda kablo fiyatları konusunda uzmanlaşmış kaynakları takip etmenizi öneririz. Detaylı bilgi ve güncel listeler için https://hurdakablofiyatlari.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sonuç ve Öneriler

2025 yılı hurda kablo piyasası, global bakır fiyatlarındaki artışa paralel olarak yükseliş eğilimindedir. Özellikle yüksek bakır içerikli kabloların geri dönüşüm değeri oldukça yüksektir. Hurda kablo satışı yapmadan önce mutlaka güncel piyasa araştırması yapılmalı ve farklı alıcılardan teklif alınmalıdır.

Bu konuda en güvenilir ve güncel bilgilere ulaşmak için hurda kablo fiyatları uzmanı platformları takip etmeniz önemle tavsiye edilir. Sektördeki gelişmeleri ve anlık fiyat değişimlerini öğrenmek için https://hurdakablofiyatlari.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Fiyatlar Temmuz 2025 dönemi için geçerlidir ve günlük değişiklik gösterebilir. Büyük miktarlı alımlarda özel fiyatlandırma uygulanabilir.