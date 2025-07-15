“4 yılda çok şeyler başardık, iki taraf arasında ortak zemin yok”

New York'taki görüşme öncesinde Ercan'da basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4 yılda çok şeyler başardığını iddia etti.

“Muhaliflerim farkı şeyler söylüyor ama” diyen Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamında yaptıklarından övgüyle söz etti. Tatar, BM'nin iti taraf arasında ortak zemin olmadığını gördüğünü iddia ederek kendisinin görüşme ve diyalogtan yana taraf olduğunu savundu.

"Tarihi bir dönemin şekillenmesinde önemli bir aktör" olduğunu söyleyen Tatar, KKTC'nin Türk dünyasının bir kalesi olduğunu ifade etti.