Güneş paneli temizlerken damdan düştü
Mağusa'da 73 yaşındaki İlkay İstillozlu, evinin damında bulunan güneş enerji panellerini temizlediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.
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Mağusa'da 73 yaşındaki İlkay İstillozlu, evinin damında bulunan güneş enerji panellerini temizlediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, bugün saat 11.30 sıralarında Abant Sokak’ta meydana geldi.
Damda bulunan panelleri suyla yıkayan İstillozlu’nun, ıslak zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü belirtildi. Ağır yaralanan İstillozlu, ilk müdahalesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Yapılan kontrollerde kalça ve kaburga kemiklerinde kırık tespit edilen İstillozlu, Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
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