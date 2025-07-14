“Turizm sektörü can çekişiyor, limanda klimalar bile çalışmıyor”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, turizm sektöründe yaşanan sorunlara işaret etti, Hükümetin sürekli olarak KKTC ekonomisinin öncü sektörü olarak tanımladığı turizmi, yanlış yönetimle “can çekişir duruma” düşürdüğünü belirtti. Yazılı açıklama yapan Bengihan, “Doğasıyla, deniziyle gerçekten turizm için ideal bir coğrafya olan ülkemizin bu avantajı beceriksiz yöneticiler eliyle heba edilmektedir.” dedi.

Kıbrıs’ın güneyinde turizm gelirlerinin ekonomiye büyük katkı sağladığını ancak kuzeyde her geçen yıl kötüye gidiş yaşandığını vurgulayan Bengihan, en basit sorunlara bile çözüm üretilmediğine dikkat çekti. “Girne Turizm Limanı’nda bir aydır klimalar çalışmıyor” Girne Turizm Limanı’nda yaşanan sıkıntılara işaret eden Bengihan, “Girne Turizm Limanında bir aydan beri klimalar çalışmamaktadır. Hava sıcaklıklarının tavan yaptığı bu günlerde hem limanda çalışanlara hem de yolculara işkence yaşatılmaktadır.” diyerek, bu durumun hem çalışanlara hem de turistlere ciddi sıkıntılar yaşattığını belirtti. Gelen turistlerin daha ilk adımlarında kötü bir deneyimle karşılaştıklarını söyleyen Bengihan, bunun turizm sektörünün genel durumu hakkında da fikir verdiğini ifade etti. “Arıklı oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımıyor” Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı da eleştiren Bengihan, sosyal medyada her konuda görüş belirten Arıklı’nın limanlardaki klima sorununu bile çözemediğini dile getirerek, “Oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımaktan ne kadar uzakta olduğunu göstermektedir.” dedi. “Sn. Arıklı’ya hatırlatırız ki Bakanlık makamı bir ünvan değil, görev yeridir. Görevini layıkı ile yerine getirmeyenlerin o makamlarda bulunma hakkı yoktur.” ifadelerini kullanan Bengihan, hükümet yetkililerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.