TDP ve CTP İşbirliği Ne Anlama Geliyor?

Cevabı basit… TDP ve CTP işbirliği henüz daha umudun tükenmediği anlamına geliyor.

Beklenildiği gibi TDP Parti Meclisi’nden CTP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaklaşma kararı çıktı.

Bu karar doğrultusunda yetkilendirilen Parti Başkanı Zeki Çeler, zaten gayrı resmi olarak bir süreden beridir devam eden çalışmalarına bu hafta da devam etti. Bugün Genel Başkanların katılımıyla iki parti heyeti yeni bir çalışma toplantısı yapacak.

Birkaç gün içinde de resmi olarak ortaklaşılan sürecin resmi startının verilmesi bekleniyor.

Her iki partiyi de gösterdikleri siyasi olgunluk ve üstlendikleri sorumlulukla birlikte selmalıyorum.

Özellikle ardı arkası kesilmeyen kriz ortamlarında siyaset bu kadar silikleşmişken böylesi kararlar hayati önemdedir ve iki partinin aldığı bu kara sadece kendi siyasetlerini değil toplumun tamamının geleceğini doğrudan etkileyecek kararlardır.

Bu sorumluluk bilinciyle yola çıktıklarını her iki parti Başkanı da yaptıkları açıklamalarda net bir şekilde ortaya koydu.

Öyle görünüyor ki, bu ortaklaşma sadece Cumhurbaşkanlığı için değil, yerel ve genel seçimler için de uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayıp CTP Adayı Tufan Erhürman’ı destekleyecek olan TDP, yerel ve genel seçimlerde de işbirliği için hazır olduğunu ilan edecek.

Cumhurbaşkanlığı desteğini TDP olarak yapacağı gibi genel seçimlere de TDP olarak girecek.

Bu konuda bir anlayış farkının olmadığı, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın “TDP’ye mecliste ihtiyacımız var” söylemlerinden de anlaşılıyor.

Oldukça kaygan bir zemine dönen yerel siyasette, hükümet meclis açıp kapatamazken ve kendi aralarındaki kriz her geçen gün artarken olası bir erken seçim de bu işbirliğinin gündemi olmaya aday.

Böyle bir işbirliği arayışının yaratacağı olumlu atmosferin seçmen üzerinde etkili olacağı da düşünülürse, TDP’nin ilk seçimde barajı geçerek meclise girme ihtimali yükseliyor.

Yakın zamanlı 3 seçimin bu işbirliği ile CTP ve TDP’ye olumlu bir yansıma sağlayacağını söylemek mümkün.

Yerel yönetimlerde rüştünü çoktan ıspat etmiş CTP, sadece kendi seçmeninden değil, hizmet talebi olan her seçmenden oy alabiliyor. O yüzden TDP ile birlikte yapılacak bir işbirliği kapsamında, TDP Amiral Gemisi konumundaki Lefkoşa’yı bir dönem daha korurken, CTP’li belediyelere rahatlıkla yenileri eklenebilir ve CTP yerel yönetimlerde çoğunluğu elde edebilir.

Mesela yılların UBP kalesi Güzelyurt’u bu kez alabilir.

İki patrinin işbirliği özellikle tabanın güçlü olduğu Lefkoşa başta olmak üzere, büyük şehirlerde önemli bir güç yaratabilir.

Ama bu matematik hesabının ötesinde, toplum yararı için, irade ve demokrasi için iki partinin farklılıklarını bir tarafa bırakıp ortak noktalara odaklanması ve buradan bir sinerji yaratmaya çalışması önemli bir siyasi olgunluktur ve takdire şayandır.

Bu sinerji irdaenin yeniden kurulması için elzemdir. Aksi, her iki tarafa da kaybettirebilir ama en zararlı yine toplum çıkar.

4’lü koalisyon dönemini de yaşadı bu toplum, son UBP’li hükümet dönemini de…

Hiçbir UBP’li hükümet döneminde yaşanmayan yolszuluklar, sahteclikler ve iradesizliklere şahit oldu, siyaset sahnesi.

Toplumun geleceğe dair inancının, kendi iradesine güvenin, varlığına saygının yıprandığı bir süreç içindeyiz. Bu buhran içinde demokrasiye bir inanç yaratabilecek siyaset mutlaka kazanacaktır.

Umarım önümüzdeki seçim süreçleri, siyasi olgunluğun devam ettiği ve toplumun güveninin yeniden kazanıldığı bir süreç olsun. Umarım ki, toplumdan alınan güven ve takdir karşılığını bulsun.

Umarım ki, son yıllarda sayısını sırasını unuttuğumuz bütün bu rezillikler silsilesinden temizlensin artık siyaset.

NOT: İki haftalık küçük bir tatil molası…Ardından daha umutlu yazılarla bu satırlarda buluşmak üzere…