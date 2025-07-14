8 yangın: 1 milyon 190 bin TL zarar

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftada 8 yangın ve 21 özel servis olayı meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü'nün 7-13 Temmuz tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre, belirtilen sürede meydana gelen yangınlar sonucu oluşan zarar 1 milyon 190 bin TL oldu.

raporda yangınların muhtemel sebepleri, "elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin birbirine temas edip yere düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve aracın motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara damlayıp alevlenmesi" olarak sıralandı.

Raporda özel servis olayları ise, "yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümü ile baca içerisinde mahsur kalan ve kuyu içerisine düşen kedilerin kurtarılması, dere yatağı içerisinde mahsur kalan tosunların kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" şeklinde yer aldı.