‘KKTC’nin özeti

Ertuğrul SENOVA

Devletin resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) için Lefkoşa Sanayi Sitesi’ndeki kamu arazisine 2007 yılında, birinci etap kapsamında yaklaşık 2 milyon TL harcanarak inşasına başlanan ve defalarca el değiştirdikten sonra kaderine terk edilen bina karkası, geçtiğimiz günlerde yine devlet eliyle yıkıldı. Böylece kamu kaynakları bir kez daha plansızlığın ve ilgisizliğin kurbanı oldu.

2 bin 400 metrekarelik yapı, başta TAK’a yeni bir bina kazandırmak amacıyla projelendirilmişti.

Ancak birkaç yıl sonra dönemin hükümeti tarafından, yanan devlet laboratuvarının yerine kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Bu aşamada, dörtlü koalisyon hükümeti tarafından yapı 4 milyon TL’ye projelendirildi. Ancak koalisyonun dağılmasıyla birlikte bu adım da askıya alındı. Yerine gelen UBP – DP Hükümeti projeyi sürdürmedi ve yapı yeniden atıl durumda kaldı.

Bugünse UBP – YDP – DP Hükümeti, aynı araziye Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi inşa etmeyi planlıyor.

Halkın vergileriyle inşa edilmeye başlanan, sonra terk edilen, ardından projelendirilip tekrar unutulan bir yapı, nihayet yıkılarak sıfırdan başka bir projeye yer açtı. Ortada kalan ise milyonlarca liralık kamu zararı oldu.

2007’nin 2 milyon TL’si, 2025’in 105 milyon TL’sine tekabül ediyor

2007 yılında yaklaşık 2 milyon TL’ye ihale edilen karkasın bugünkü değeri, asgari ücret artışı ve enflasyon dikkate alındığında yaklaşık 105 milyon TL’ye denk geliyor. 2007’de brüt asgari ücret 725 TL civarındayken, 2025 Haziran itibarıyla bu rakam 38 bin 323 TL’ye yükseldi. Yani alım gücü bakımından yaklaşık 52 katlık bir fark oluştu. Döviz kuru ve birikimli enflasyon da benzer sonucu işaret ediyor. Böylece sadece bina değil, bugünün parasıyla 105 milyon TL’lik kamu kaynağı da heba edilmiş oldu.

Dönemin TAK Müdürü Emir Ersoy:

“Üzüntü duyuyorum”

Binanın ihale edildiği dönemde TAK Müdürü olan Emir Ersoy, yapının yıkılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Yeni binaya kavuşabilmemiz için özel olarak ilgilenmiş, arazileri incelemiş, Bakanlar Kurulu nezdinde girişimler yapmıştım. Ajansın kuruluş yıldönümünde, karkasın önünde devlet töreni bile gerçekleştirmiştik. Yıkıldığına üzüldüm” dedi.

Binanın karkasının, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti'nin maddi desteğiyle tamamlandığını anımsatan Ersoy, sürecin sonrasını şöyle anlattı:

“İktidar değişti. Birileri binayı alıp, yanan devlet laboratuvarı yerine kullanılmasını istedi. O dönemin TAK yönetimi zafiyet gösterdi ve bunu kabul etti.”

Ersoy, mevcut TAK yönetimine defalarca bu binanın peşini bırakmamaları gerektiğini söylediğini belirterek, “Yıkılmasına gerçekten üzüldüm” diye konuştu.

-ESKİ HALİ

-YENİ HALİ

Bina için, dönemin TAK yönetimi ve hükümeti tarafından devlet töreni düzenlenmişti…