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“Artık planlı üretim yapmak istiyoruz”

“Artık planlı üretim yapmak istiyoruz”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, planlı üretime geçilmezse üreticilerin yakın zamanda batacağını söyleyerek, "Artık planlı üretim yapmak istiyoruz” dedi.

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, planlı üretime geçilmezse üreticilerin yakın zamanda batacağını söyleyerek, "Artık planlı üretim yapmak istiyoruz” dedi.

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