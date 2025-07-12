Çatalköy’de dün uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Çatalköy’de dün uyuşturucu madde bulundurmaktan 4 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından saat 16.00 sıralarında, N.Ö’nün (E-48) ikametgahında yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir ucu yanık sarma sigara bulundu. Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.E.(E-35), Y.Y.(E-51) ve A.Ç.(E-54) de tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.