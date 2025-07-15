Erhürman: İnsan onuruna yaraşır bir hayatı çocuklarımız için el birliğiyle kuracağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, “Kadın Dayanışması Kahvaltı Buluşması” gerçekleştirdi.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Nesrin Kısaoğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, Tufan Erhürman, Doğuş Derya ve Nesrin Kısaoğlu konuşma gerçekleştirdi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, “Tırnaklarımızı bu topraklara geçirdik; barış ve çözüm arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise yaptığı konuşmada, kadın dayanışmasının önemini vurgulayarak çocuklara yaşanılabilir bir ülke bırakabilmek ve gelecek sunabilmek için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine işaret etti. CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Nesrin Kısaoğlu da yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek mücadeleye ve yoğun çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Erhürman: Bu ülke çocuklarımızla, kadınlarımızla yeniden gülmeye başlayacak

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, gençlerin göç yollarına düştüğüne işaret etti ve “Bizi, çocuklarımıza telefon açıp ‘Gelme oğlum, gelme kızım’ demek zorunda bırakıyorsunuz. Ama inadınıza, ne çocuklarımızdan ne toprağımızdan vazgeçeceğiz. Tırnaklarımızı bu topraklara geçirdik; barış ve çözüm arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. “Önde kadınlar yürüyecek. Ve biz, insan onuruna yaraşır bir hayatı çocuklarımız için el birliğiyle kuracağız” diyen Erhürman, beş yıl önce açılan kötü parantezin 19 Ekim’de kapanacağını belirtti. Tufan Erhürman, “O parantez kapanacak, değişim gelecek. Bu ülke, çocuklarımızla ve kadınlarımızla yeniden gülmeye başlayacak” dedi.

Derya: Ekim ayından sonra verdiğimiz mücadele daha da ileriye taşınacak

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kadın dayanışmasına vurgu yaptı. Çocuklara yaşanabilir bir ülke bırakabilmek ve gelecek sunabilmek için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Derya, “Ekim ayından sonra, Kıbrıs’ın birleşmesi için verdiğimiz mücadele daha da ileriye taşınacak” diye konuştu. Derya, etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.