Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile 4 yönetici tutuklandı
CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda gözaltına alınan İstanbul Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile 4 belediye yöneticisi tutuklandı.
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile belediye yöneticileri Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.
Hakimlik, diğer şüpheli Aslı Kotan'ın adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
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