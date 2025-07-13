Türkiye'deki "Casperler" çetesi ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor

Türkiye’de özellikle İstanbul ve Mardin’de faaliyet gösterdiği bilinen ‘Casperler’ çetesinin bir üyesi olduğu öne sürülen zanlı, Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiği ve tehdit mesajları gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Türkiye'deki organize suç yapılarının adaya sızdığına işaret eden olay, endişe yarattı.

Girne’de tutuklanan zanlı E.S.K., “izinsiz ikamet”, “şiddet tehdidi” ve “elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, zanlının kullanımındaki cep telefonu üzerinden WhatsApp uygulaması aracılığıyla bir kişiye “Senin kafanı koparacağız, sana gereken yapılacak, ileri geri konuşmanın bedelini ödeyeceksin” şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Polis, zanlının 3 Haziran’dan bu yana ülkede kaçak kaldığını da belirledi.

Muhaceret kayıtlarının inceleneceğini bildiren polis, soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

Casperler çetesi, Türkiye’de özellikle tehdit, şantaj, yasa dışı bahis ve silahlı saldırı gibi suçlarla anılıyor.

Bu yapıya mensup kişilerin Kıbrıs’ın kuzeyine kadar ulaşıp faaliyet göstermesi, güvenlik zafiyetini bir kez daha gündeme taşıdı.