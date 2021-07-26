“Uyarılar dikkate alınsın, çözüm zeminine geri dönülsün”

“CTP olarak, bu kritik aşamada, tüm tarafları sağduyuya, ortak zemin olan BM Güvenlik Konseyinin çözüm ile ilgili kararlarına dönmeye; bu bağlamda adil, kalıcı bir çözüm için çalışmaya davet ederiz."