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  • DEMOKRASİ İRADE MÜDAHALE
  • “Ulusal sağlık haritasının olmaması büyük eksiklik”
  • “Eşitlik ancak çözümle olur”
  • “Yoğun bakıma girme ihtimali aşısızken %70, aşılıyken %5”
  • Piyasa analizi
  • Hiç Gelmeyen Bir “Umudu” Beklemek…
  • “ ‘Kadından inşaat mühendisi olmaz’ dediler”
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YAZARLAR

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“Süt Babam” belgeselinin galası bu akşam...
“Süt Babam” belgeselinin galası bu akşam...Yönetmen Cemal Yıldırım’ın yaptığı “Süt Babam” başlıklı belgeselin galası bu akşam, Dayanışma Evi’nde iki toplumlu bir gala şeklinde yapılacak.
La Nouba’dan görkemli açılışLa Nouba’dan görkemli açılış
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attıİskele – Mağusa Anayolu üzerinde, Yusuf GÜL, yönetimdeki HH 036 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Ambelia Restoran yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.
Başbakan Yardımcısı: BM umurumuzda değilBaşbakan Yardımcısı: BM umurumuzda değil
“Maraş’taki gelişmeler Kıbrıs sorununu değiştiriyor”“Maraş’taki gelişmeler Kıbrıs sorununu değiştiriyor”
Hint varyantında güney ‘yüksek risk’ seviyesinde
Hint varyantında güney ‘yüksek risk’ seviyesindeECDC, Kıbrıs’ın güneyini delta varyantında yüksek risk seviyesine yerleştirdi.
Korkmazhan: “İçi boş hamaset”Korkmazhan: “İçi boş hamaset”
“Rum liderliği mağdur olan taraf konumuna getirildi”
“Rum liderliği mağdur olan taraf konumuna getirildi”Mehmet Çakıcı, bu dönemde sürdürülen yanlış ve her an değişebilen siyasi manevraların, Kıbrıs Rum liderliğini mağdur olan taraf konumuna getirdiğini belirtti.
'Ödeyebileceğiniz kadar borçlanın'
'Ödeyebileceğiniz kadar borçlanın'Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bankalardan kredi kullanmanın ciddi bir karar olduğunu belirterek herkesin, ödeyebileceğini düşündüğü ölçüde borçlanması, bütçesine uygun olan seçeneği tercih etmesi gerektiğini vurguladı.
Güneyde 3 ölüm, 789 yeni vakaGüneyde 3 ölüm, 789 yeni vaka
Kuzeyde 139 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
Kuzeyde 139 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti"Toplam 19.068 test yapıldı, 116'sı yerel 139 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi taburcu edildi"
Dağ yolunda kaza: Yaralılar varDağ yolunda kaza: Yaralılar var
“Uyarılar dikkate alınsın, çözüm zeminine geri dönülsün”
“Uyarılar dikkate alınsın, çözüm zeminine geri dönülsün”“CTP olarak, bu kritik aşamada, tüm tarafları sağduyuya, ortak zemin olan BM Güvenlik Konseyinin çözüm ile ilgili kararlarına dönmeye; bu bağlamda adil, kalıcı bir çözüm için çalışmaya davet ederiz."
Çelişkiler yumağı: Maraş siyasetiÇelişkiler yumağı: Maraş siyaseti
DSÖ: “Avrupa'da vakaların yüzde 68'i Delta Varyantı kaynaklı”
DSÖ: “Avrupa'da vakaların yüzde 68'i Delta Varyantı kaynaklı”Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa görülen coronavirüs (Covid-19) vakalarının çoğunun Delta varyantından kaynaklandığını ve virüsün bu türünün kıta genelinde baskın olduğunu duyurdu.
65 yaşındaki Orhan Asker yaşamını yitirdi
65 yaşındaki Orhan Asker yaşamını yitirdiKaraman'da bugün 65 yaşındaki Orhan Asker, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 
Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha...Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha...
Sorakın: “Tepeden bakma ve maceracı yaklaşımlarla bir yere varmak mümkün değildir”
Sorakın: “Tepeden bakma ve maceracı yaklaşımlarla bir yere varmak mümkün değildir”CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ardından, parti genel sekreteri Erdoğan Sorakın da BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi.
İsrail, Kıbrıs'a seyahati yasakladı
İsrail, Kıbrıs'a seyahati yasakladıİsrail’in, Güney Kıbrıs’ı kırmızı kategorideki ülkeler arasına yerleştirme kararı aldığı, İsraillilerin Kıbrıs’a seyahatlerini yasakladığı bildirildi.
Erhürman: İki adım birlikte atılmalıdırErhürman: İki adım birlikte atılmalıdır
“Teslimat” GOYA Seçmeli Elche’den birincilikle döndü
“Teslimat” GOYA Seçmeli Elche’den birincilikle döndüYönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın yaptığı “Teslimat” adlı kısa film, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan 44’üncü Elche Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nden “En İyi Uluslararası Kısa Film” ödülünü kazandı. 
Sosyal paylaşım tartışması kavgayla bittiSosyal paylaşım tartışması kavgayla bitti
"Tümüyle reddediyoruz"
"Tümüyle reddediyoruz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Twitter hesabından, Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Mağusa'da uyuşturucudan iki tutukluMağusa'da uyuşturucudan iki tutuklu
Güneydeki Delta Varyantı artışı kaygılandırdı
Güneydeki Delta Varyantı artışı kaygılandırdıGüneyde Sağlık Bakanlığı’nın, özel bir laboratuvarda incelenen numunelerin tamamında Delta varyantı saptandığını açıklamasından sonra Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu Kıbrıs’ı ziyaret edecek.
Sapphire Resort and Residences projesi tanıtılacakSapphire Resort and Residences projesi tanıtılacak
Ağıl içerisinde 170 adet rulo balya yandı
Ağıl içerisinde 170 adet rulo balya yandıMutluyaka Ağıllar Bölgesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 170 adet rulo balya yandı.
BM Güvenlik Konseyi’nden “Maraş” kınamasıBM Güvenlik Konseyi’nden “Maraş” kınaması
Güneyde 895 pozitif, can kaybı yok
Güneyde 895 pozitif, can kaybı yok​​​​​​​Kıbrıs’ın güneyinde bugün koronavirüs kaynaklı ölüm olmadı. Son 24 saatte yapılan 76 bin 273 testten 895’i pozitif çıktı.
COVID-19: Kuzeyde 13 bin 285 test, 135 pozitif, 1 can kaybıCOVID-19: Kuzeyde 13 bin 285 test, 135 pozitif, 1 can kaybı
COVID-19’dan bir ölüm daha
COVID-19’dan bir ölüm dahaCOVID-19 tanısıyla 13 Temmuz’dan bu yana  Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
AFP: BMGK kınama kararında uzlaştıAFP: BMGK kınama kararında uzlaştı
Ağlara takılmış deniz kaplumbağasına hayat verdiAya Napa'da bir dalgıç ağlara dolanmış ve ölmek üzere bulduğu deniz kaplumbağasını 1,5 saat kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Ağlara takılmış deniz kaplumbağasına hayat verdi
SPOR
Kapalı Maraş'ta ilk cuma namazı kılındı
Kapalı Maraş'ta ilk cuma namazı kılındıKapalı Maraş bölgesinde yer alan ve 20 Temmuz'da 47 yılın ardından yeniden ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı.
“Yeni gerginliklere neden olup felaket getirecek”
“Yeni gerginliklere neden olup felaket getirecek”BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kapalı Maraş’ın bir kısmının daha açılması kararının, yeni gerginliklere neden olacağını ve felaket getireceğini ifade etti.
İsrail’den Kıbrıs’a seyahat yasağı gündemde
İsrail’den Kıbrıs’a seyahat yasağı gündemdeİsrail, Coronavirüs vakalarının arttığı Kıbrıs’a seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor.
6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı
6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandıÇatalköy’de ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı.
Tutuksuz yargılanacakTutuksuz yargılanacak
Çavuşoğlu'nun iddiası: Maraş'ta mülkiyet hakları ihlal edilmiyor
Çavuşoğlu'nun iddiası: Maraş'ta mülkiyet hakları ihlal edilmiyor"Hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da ihlal edilmiyor."
‘Yemeğini istediği için’ kavga çıktı, arkadaşını bıçakla yaraladı
‘Yemeğini istediği için’ kavga çıktı, arkadaşını bıçakla yaraladıİki ev arkadaşı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Polis, zanlı V. A. O.’nun, ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı ‘kendinden yemeğini istediği için’ bıçakla yaraladığını ifade etti.
Hafta sonu her yer yağmur bekleniyor
Hafta sonu her yer yağmur bekleniyorMeteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer kısa süreli yağmur beklendiğini duyurdu.
Üçüncü doz koronavirüs aşısı ne kadar gerekli?
Üçüncü doz koronavirüs aşısı ne kadar gerekli?Dünya genelinde Delta varyantı yayılıyor. Aşılamaya hız verme çabaları sürerken üçüncü doz aşı olunmalı mı tartışması alevlendi.
Pfizer/Biontech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Pfizer/Biontech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladıAvustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu TGA, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.
Anız ve balyalar yandıAnız ve balyalar yandı
Ev arkadaşını bıçakla yaraladı
Ev arkadaşını bıçakla yaraladıLefkoşa’da dün akşam çıkan tartışmada 24 yaşındaki O.A.V., ev arkadaşı Andy Nyebuchiba Ogunka’yı bıçak ile yaraladı.
Bunun hesabını kim verecek?
Bunun hesabını kim verecek?17-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 'Bi Dünya Kuzey Kıbrıs' Kültür ve Spor Festivali sonrası Lefkoşa Atatürk Stadı tanınamayacak hale geldi, tartan pist tahrip oldu
BM Güvenlik Konseyi’nden Maraş kınaması
BM Güvenlik Konseyi’nden Maraş kınamasıBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Maraş’la (Varosha) ilgili taslak metin sunuldu, Türkiye’ye “eylemlerini derhal geri alma” çağrısı yapıldı.
Güneyde bin 46 yeni vaka, 4 ölüm
Güneyde bin 46 yeni vaka, 4 ölümKıbrıs’in güneyinde bugün bin 46 yeni Covid 19 vakasının görüldüğü, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
85’i yerel, toplam 113 vaka
85’i yerel, toplam 113 vakaSağlık Bakanlığı: "Toplam 10.783 test yapıldı, 85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 109 kişi taburcu edildi" 
Rusya Dışişleri: Maraş’ın statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemiyoruzRusya Dışişleri: Maraş’ın statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemiyoruz
Yeni ganimet adresi: Eşdeğer için Maraş talebi
Yeni ganimet adresi: Eşdeğer için Maraş talebiKıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, “eski mal sahiplerine mal iadesini de kapsayan Maraş’ın açılmasına ilişkin KKTC hükümetinin aldığı karara” destek belirtti.
Plajda bayram
Plajda bayramHava sıcaklığının 40’lı derecelerde olduğu bayram süresince vatandaşlar salgın tedbirlerine uymaya özen göstererek, eğlence yerleri, plajlar ve tatil beldelerinde bayramı kutluyor.
Peker sessizliğini bozdu
Peker sessizliğini bozduOrganize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süren sessizliğinin ardından tweet attı.
“Bizleri dava ederek susturamazsınız”
“Bizleri dava ederek susturamazsınız”BKP Merkez Yürütme Kurulu, ülkede yaşanan her türlü yasa dışılığın önlenmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bizleri dava ederek susturamazsınız” dedi.
Kavurucu sıcakta PCR mesaisi
Kavurucu sıcakta PCR mesaisiBayram’ın üçüncü gününde PCR veya Antijen test yapmak isteyen yurttaşlar nöbetçi laboratuvarlara koştu
Oyuncu Turgay Yıldız yaşamını yitirdiOyuncu Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
Tanınmış Avukat Ali Rıza Görgün hayatını kaybetti
Tanınmış Avukat Ali Rıza Görgün hayatını kaybettiÜlkemizin tanınmış avukatlarından Ali Rıza Görgün hayatını kaybetti.
Dünya'dan karelerReuters gözüyle Barselona'dan New York'a insan manzaları
Dünya'dan kareler