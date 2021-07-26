- Güneyde Covid-19 vakalarının %88,8 aşısız
- Saner Maraş'ta incelemede
- DEMOKRASİ İRADE MÜDAHALE
- Haspolat'ta şüpheli ölüm
- Anastasiadis son noktayı koydu: Aday olmayacağım
- Orman yangınlarının sebepleri
- “Süt Babam” belgeselinin galası bu akşam...
- La Nouba’dan görkemli açılış
- İskele halkının “plansız yapılanma” isyanı: “Bölgede yeşil alan ve sulu arazi kalmadı”
- Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attı
- GÜNEYDE COVİD-19 VAKALARININ %88,8 AŞISIZ
- SANER MARAŞ'TA İNCELEMEDE
- HASPOLAT'TA ŞÜPHELİ ÖLÜM
- ANASTASİADİS SON NOKTAYI KOYDU: ADAY OLMAYACAĞIM
- “BÖLGEDE YEŞİL ALAN VE SULU ARAZİ KALMADI”
- GÜNEYDE 727 YENİ VAKA, 2 ÖLÜM
- 12.554 TEST YAPILDI, 127'Sİ YEREL 147 POZİTİF VAKA
- TATAR’A VE DİĞER BAKANLARA KIBRIS PASAPORTU TEHDİDİ
- ANASTASİADİS: “KIRMIZI ÇİZGİ FEDERAL ÇÖZÜM”
- “KORİDORA ÇIKARAK GELEN BİRİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETTİ”
“Süt Babam” belgeselinin galası bu akşam...Yönetmen Cemal Yıldırım’ın yaptığı “Süt Babam” başlıklı belgeselin galası bu akşam, Dayanışma Evi’nde iki toplumlu bir gala şeklinde yapılacak.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attıİskele – Mağusa Anayolu üzerinde, Yusuf GÜL, yönetimdeki HH 036 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Ambelia Restoran yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.
Hint varyantında güney ‘yüksek risk’ seviyesindeECDC, Kıbrıs’ın güneyini delta varyantında yüksek risk seviyesine yerleştirdi.
“Rum liderliği mağdur olan taraf konumuna getirildi”Mehmet Çakıcı, bu dönemde sürdürülen yanlış ve her an değişebilen siyasi manevraların, Kıbrıs Rum liderliğini mağdur olan taraf konumuna getirdiğini belirtti.
'Ödeyebileceğiniz kadar borçlanın'Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, bankalardan kredi kullanmanın ciddi bir karar olduğunu belirterek herkesin, ödeyebileceğini düşündüğü ölçüde borçlanması, bütçesine uygun olan seçeneği tercih etmesi gerektiğini vurguladı.
Kuzeyde 139 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti"Toplam 19.068 test yapıldı, 116'sı yerel 139 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi taburcu edildi"
“Uyarılar dikkate alınsın, çözüm zeminine geri dönülsün”“CTP olarak, bu kritik aşamada, tüm tarafları sağduyuya, ortak zemin olan BM Güvenlik Konseyinin çözüm ile ilgili kararlarına dönmeye; bu bağlamda adil, kalıcı bir çözüm için çalışmaya davet ederiz."
DSÖ: “Avrupa'da vakaların yüzde 68'i Delta Varyantı kaynaklı”Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa görülen coronavirüs (Covid-19) vakalarının çoğunun Delta varyantından kaynaklandığını ve virüsün bu türünün kıta genelinde baskın olduğunu duyurdu.
65 yaşındaki Orhan Asker yaşamını yitirdiKaraman'da bugün 65 yaşındaki Orhan Asker, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Sorakın: “Tepeden bakma ve maceracı yaklaşımlarla bir yere varmak mümkün değildir”CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ardından, parti genel sekreteri Erdoğan Sorakın da BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş açıklamasını değerlendirdi.
İsrail, Kıbrıs'a seyahati yasakladıİsrail’in, Güney Kıbrıs’ı kırmızı kategorideki ülkeler arasına yerleştirme kararı aldığı, İsraillilerin Kıbrıs’a seyahatlerini yasakladığı bildirildi.
“Teslimat” GOYA Seçmeli Elche’den birincilikle döndüYönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın yaptığı “Teslimat” adlı kısa film, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan 44’üncü Elche Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’nden “En İyi Uluslararası Kısa Film” ödülünü kazandı.
"Tümüyle reddediyoruz"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Twitter hesabından, Maraş açılımının ikinci aşaması hakkında BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklaması ile çeşitli ülkelerin yaptıkları açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.
Güneydeki Delta Varyantı artışı kaygılandırdıGüneyde Sağlık Bakanlığı’nın, özel bir laboratuvarda incelenen numunelerin tamamında Delta varyantı saptandığını açıklamasından sonra Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu Kıbrıs’ı ziyaret edecek.
Ağıl içerisinde 170 adet rulo balya yandıMutluyaka Ağıllar Bölgesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 170 adet rulo balya yandı.
Güneyde 895 pozitif, can kaybı yokKıbrıs’ın güneyinde bugün koronavirüs kaynaklı ölüm olmadı. Son 24 saatte yapılan 76 bin 273 testten 895’i pozitif çıktı.
COVID-19’dan bir ölüm dahaCOVID-19 tanısıyla 13 Temmuz’dan bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ağlara takılmış deniz kaplumbağasına hayat verdiAya Napa'da bir dalgıç ağlara dolanmış ve ölmek üzere bulduğu deniz kaplumbağasını 1,5 saat kalp masajı yaparak hayata döndürdü
Kapalı Maraş'ta ilk cuma namazı kılındıKapalı Maraş bölgesinde yer alan ve 20 Temmuz'da 47 yılın ardından yeniden ibadete açılan Bilal Ağa Mescidinde ilk cuma namazı kılındı.
“Yeni gerginliklere neden olup felaket getirecek”BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kapalı Maraş’ın bir kısmının daha açılması kararının, yeni gerginliklere neden olacağını ve felaket getireceğini ifade etti.
İsrail’den Kıbrıs’a seyahat yasağı gündemdeİsrail, Coronavirüs vakalarının arttığı Kıbrıs’a seyahat yasağı getirmeye hazırlanıyor.
6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandıÇatalköy’de ormanlık alanda çıkan yangında 6 dönümlük alan içerisindeki ağaçlar yandı.
Çavuşoğlu'nun iddiası: Maraş'ta mülkiyet hakları ihlal edilmiyor"Hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da ihlal edilmiyor."
‘Yemeğini istediği için’ kavga çıktı, arkadaşını bıçakla yaraladıİki ev arkadaşı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Polis, zanlı V. A. O.’nun, ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı ‘kendinden yemeğini istediği için’ bıçakla yaraladığını ifade etti.
Hafta sonu her yer yağmur bekleniyorMeteoroloji Dairesi, hafta sonu yer yer kısa süreli yağmur beklendiğini duyurdu.
Üçüncü doz koronavirüs aşısı ne kadar gerekli?Dünya genelinde Delta varyantı yayılıyor. Aşılamaya hız verme çabaları sürerken üçüncü doz aşı olunmalı mı tartışması alevlendi.
Pfizer/Biontech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladıAvustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu TGA, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.
Ev arkadaşını bıçakla yaraladıLefkoşa’da dün akşam çıkan tartışmada 24 yaşındaki O.A.V., ev arkadaşı Andy Nyebuchiba Ogunka’yı bıçak ile yaraladı.
Bunun hesabını kim verecek?17-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 'Bi Dünya Kuzey Kıbrıs' Kültür ve Spor Festivali sonrası Lefkoşa Atatürk Stadı tanınamayacak hale geldi, tartan pist tahrip oldu
BM Güvenlik Konseyi’nden Maraş kınamasıBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Maraş’la (Varosha) ilgili taslak metin sunuldu, Türkiye’ye “eylemlerini derhal geri alma” çağrısı yapıldı.
Güneyde bin 46 yeni vaka, 4 ölümKıbrıs’in güneyinde bugün bin 46 yeni Covid 19 vakasının görüldüğü, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
85’i yerel, toplam 113 vakaSağlık Bakanlığı: "Toplam 10.783 test yapıldı, 85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 109 kişi taburcu edildi"
Yeni ganimet adresi: Eşdeğer için Maraş talebiKıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, “eski mal sahiplerine mal iadesini de kapsayan Maraş’ın açılmasına ilişkin KKTC hükümetinin aldığı karara” destek belirtti.
Plajda bayramHava sıcaklığının 40’lı derecelerde olduğu bayram süresince vatandaşlar salgın tedbirlerine uymaya özen göstererek, eğlence yerleri, plajlar ve tatil beldelerinde bayramı kutluyor.
Peker sessizliğini bozduOrganize suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süren sessizliğinin ardından tweet attı.
“Bizleri dava ederek susturamazsınız”BKP Merkez Yürütme Kurulu, ülkede yaşanan her türlü yasa dışılığın önlenmesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bizleri dava ederek susturamazsınız” dedi.
Kavurucu sıcakta PCR mesaisiBayram’ın üçüncü gününde PCR veya Antijen test yapmak isteyen yurttaşlar nöbetçi laboratuvarlara koştu