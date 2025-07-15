Hava tüfeğiyle posta güvercinlerini vuran zanlıya yasal işlem
Gönyeli’de 11 - 13 Temmuz tarihleri arasında, kaldığı apartmanın damına çıkarak başka bir apartmanda kafeste bulunan iki evcil posta güvercinini hava tüfeğiyle vurarak öldüren H.F.K. (E-71) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gönyeli’de 11 - 13 Temmuz tarihleri arasında, kaldığı apartmanın damına çıkarak başka bir apartmanda kafeste bulunan iki evcil posta güvercinini hava tüfeğiyle vurarak öldüren H.F.K. (E-71) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, zanlının evinde yapılan aramada, olayda kullanılan hava tüfeği ile “konu güvercinleri vurmakta kullandığı ve kanunsuz olarak tasarruf ettiği 7 adet hava tüfeği şaşması" ve "51 adet hava tüfeği fişeği" emare olarak alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kayıp Zalihe Dağaşan bulundu
Çatalköy’de yaşayan ve 13 Temmuz tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Zalihe Dağaşan bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Trafik kazasına ilişkin yalan beyan veren 3 kişi tutuklandı
Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada aracı kimin kullandığı yönünde polise yalan beyanda bulunan üç kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12 Temmuz'da saat 00.50 sıralarında Halkbank Çemberi’nde meydana gelen kazada, ZG 520 plakalı aracı polise söylenenin aksine 36 yaşındaki E.Ç değil 23 yaşındaki alkollü sürücü E.Ç.’nin kullandığı belirlendi.
Yürütülen soruşturmada araç sürücüsü E.Ç. (E-23) ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. (E-36) ve M.Ç. (E-25) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.