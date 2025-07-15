Hava tüfeğiyle posta güvercinlerini vuran zanlıya yasal işlem

Gönyeli’de 11 - 13 Temmuz tarihleri arasında, kaldığı apartmanın damına çıkarak başka bir apartmanda kafeste bulunan iki evcil posta güvercinini hava tüfeğiyle vurarak öldüren H.F.K. (E-71) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, zanlının evinde yapılan aramada, olayda kullanılan hava tüfeği ile “konu güvercinleri vurmakta kullandığı ve kanunsuz olarak tasarruf ettiği 7 adet hava tüfeği şaşması" ve "51 adet hava tüfeği fişeği" emare olarak alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kayıp Zalihe Dağaşan bulundu