Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Tümer, Azerbaycan heyetini ağırladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Kıbrıs Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Vügar İsgenderov’u kabul etti.

Görüşmeye; Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Nadir İsrafilov, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu ve Manisa Azerbayran Kültür Derneği Başkanı Şentürk Hoşgür de katıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği konuları ele alındı, kültürel, sosyal ve tarihî bağların daha da güçlendirilmesi yönünde yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede özellikle vakıf geleneğinin tarihsel rolü ve toplumların dayanışma temelli gelişimindeki önemi vurgulandı. Görüşmeye katılan heyet üyeleri, bu güçlü geleneğin hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hem de Azerbaycan’da gelecek nesillere aktarılması adına yapılabilecek iş birliklerini görüştü.

Tümer, kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bölgesel barış ve kültürel zenginlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti.