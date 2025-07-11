“Şener Levent hakkında Türkiye’den iade talebi yok”

Devletin resmi haber ajansı TAK, Dışişleri Bakanlığı ‘kaynaklarına’ dayandırdığı haberinde, Gazeteci Şener Levent hakkında Türkiye’den bir iade talebi bulunmadığını yazdı.

Habere göre söz konusu kaynaklar, “Türkiye’de Şener Levent hakkında yakalama kararı çıkarılarak KKTC’den iadesinin istendiği” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haberleri dezenformasyon olarak niteleyen Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Şener Levent hakkında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın KKTC’den herhangi bir iade talebi bulunmadığını vurguladı.

Söz konusu kaynaklar, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nin Şener Levent hakkında vermiş olduğu ceza kararının tebliğ edilmesinin istendiğini ancak bu kararın iade talebi içermediğini de bildirdi.