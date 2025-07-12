"AK Parti, MHP, DEM Parti olarak beraber yürüme karar verdik"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bir pazarlık neticesinde olmadığını söyledi. Süreçle ilgili kimsenin kafasında soru işareti olmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Aziz milletimizin bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı. AK Parti, MHP, DEM Parti biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Derdimiz var. Derdimiz olduğuna göre, el ele verdiğimize göre bu engelleri aşacağız" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum" sözlerinin ardından gözler Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi

"Pazarlığın neticesi değil"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Başından beri dikkatliyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Kimse korkmasın, endişeye kapılmasın" dedi.

"El ele verip engelleri aşacağız"

Erdoğan şöyle devam etti:

"AK Parti, MHP, DEM Parti biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Derdimiz var. Derdimiz olduğuna göre, el ele verdiğimize göre bu engelleri aşacağız.

Artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Kucaklaşacağız, konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz.

Acıları aşmak kolay olmayacak. Kayıplarımız şüphesiz gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan bir daha ayrılmayacak. Annelerimiz gözyaşı dökmeyecek.

Hiç kimseyi üzmeden, kırmadan sürecin hassasiyetine uygun şekilde süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz

Şehit anaları, şehit babaları ellerinizden öpüyorum. Hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak.