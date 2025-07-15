Hintkenevirini alırken fark edildi, kaçarken attı

Lefkoşa’da meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan A.A.M. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da, şeffaf renk naylon içerisinde 28 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığının öğrenildiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu zanlı A.A.M.’nin konu yere gelerek aldığını daha sonra bir şahsın kendisini görmesi üzerine söz konusu naylonu atarak olay yerinden ayrıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru Kesat, zanlının kimliğinin tespit edildiğini, aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirtti. Polis, uyuşturucunun analize gönderileceğini de ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.