KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu'ndan ANNEM

Söz ve Müzik : Meral Yiğit Helalpara Seslendiren : KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu Koro Şefi : Erkan Dağlı Aranjör : Doğan Kospançalı Kayıt Mix Master : İnanç Eyüboğlu Stüdyo : OnAir Records Kostüm Tasarım : Zehra Çevikel Koreografi : Adem Öksüzoğlu Klibin hazırlanması için emeklerini esirgemeyen ve katkı koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'e ve İskele Evkaf İyilik Gönüllüleri Başkanı Sn.Özlem Kadirağa'ya teşekkür ederiz