ANNEM
KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu'ndan ANNEM
Söz ve Müzik : Meral Yiğit Helalpara Seslendiren : KPKD Ada Işığı Çocuk Korosu Koro Şefi : Erkan Dağlı Aranjör : Doğan Kospançalı Kayıt Mix Master : İnanç Eyüboğlu Stüdyo : OnAir Records Kostüm Tasarım : Zehra Çevikel Koreografi : Adem Öksüzoğlu Klibin hazırlanması için emeklerini esirgemeyen ve katkı koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter'e ve İskele Evkaf İyilik Gönüllüleri Başkanı Sn.Özlem Kadirağa'ya teşekkür ederiz
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:05
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