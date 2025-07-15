Şampiyon Meleklerin ailelerinin Adıyaman yolculuğu başladı
Aileler, İsias Otel’de kusuru bulunan kamu görevlilerinin ikinci duruşması için bugün Gaziantep üzerinden Adıyaman’a hareket etti.
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Aileler, İsias Otel’de kusuru bulunan kamu görevlilerinin ikinci duruşması için bugün Gaziantep üzerinden Adıyaman’a hareket etti.
Aileleri, bugün Gaziantep’e şampiyon melekleri Kıbrıs'ın kuzeyine getiren uçağın kaptan pilotu Bekir Kasapoğlu taşıdı.Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya’yı kokpite çağıran kaptan pilot Kasapoğlu ile duygulu anlar yaşandı. Gaziantep’e gelen aileler, otobüsle Adıyaman’a geçecek.
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Etiketler : mahkeme, adıyaman, şampiyonmelekler