Erhürman: Temsiliyet sorunu var, değişim talebi yükseliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı çok açık şekilde bir temsiliyet sorunu görmektedir. Değişim talebi yüksek sesle dile getirilmektedir. Ekim ayı değişim ayıdır” diye konuştu.

Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beş senede hiçbir konuda adım atılmadığının altını çizdi.

“Beş senede hiçbir konuda adım atılmadı”

New York’ta gerçekleştirilecek görüşmeyle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Tufan Erhürman, toplantıdan çıkabilecek sonuçları değerlendirdi. “Çıkarsa, bir iki geçiş noktası açılır diye bir beklenti var. Umarım bunu olsun başarırlar” diyen Erhürman, geçiş noktalarında insanların çok ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti. Cenevre süreci yaşandığını, ardından New York’un gündeme geldiğini anımsatan Erhürman, “Bugüne kadar geçiş noktaları açılırken Cenevre’ye ya da New York’a gitme gereği duyulmamıştı. Diyalogsuz geçen bunca yıldan sonra, en azından tarafların bir araya gelmesi önemlidir. Hiç diplomasi olmamasındansa, bu düzeyde de olsa bir diyalog yürütülmesi iyidir” diye konuştu. Tarafların hiçbirinin, diyaloğun ve diplomasinin kopmasını istemediğine vurgu yapan Erhürman, “Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu tezin “çözümsüzlük çözümdür” anlamına geldiğini herkes biliyor. Statüko olduğu gibi korunuyor. Ancak sahada birtakım gelişmeler yaşanıyor. Rum tarafı, bazı ülkelerle iş birliği anlaşmaları yapıyor. Bu gelişmeler doğrudan hayatımıza etki ediyor” dedi. “Bu ülkede “sığınak” konusu en ciddi gündemlerden biri haline geldi. Bu gelişmeler yaşanırken, Güney'de güvenlik ve hidrokarbon konularında anlaşmalar gündeme geldi. Enterkonnekte (elektrik bağlantısı) konusu her fırsatta önümüze geldi. Ticaret yollarıyla ilgili ciddi gelişmeler yaşandı. Biz ise beş yılı geride bıraktık. Peki biz ne yaptık?” diye soran Erhürman, statükonun, aleyhimize birtakım sonuçlar doğurduğunun altını çizdi. Erhürman, “Hiçbir konuda adım atamadık” ifadelerini kullandı ve halkın içe kapandığını, dünya ile temas kurulamadığını belirtti. Erhürman, “Cumhurbaşkanlığının misyonu neydi? Müzakereleri yürütmek. O da yok. Güven Yaratıcı Önlemler hayata geçirilmedi. Kıbrıs Türk halkı dünyayla buluşturulamadı. Beş yılda hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmaması da pek çok konuda geriye gitmemize neden oldu” dedi.

“Yaşanabilir bir ülke yaratma sorumluluğumuz var”

Siyasi eşitliğin pazarlık konusu olmadığına işaret eden Erhürman, bugüne kadar varılan mutabakatların da yeniden görüşülemeyeceğini kaydetti. “Biz ön şart sunmuyoruz, yalnızca BM'nin verdiği sözlerin arkasında durmasını istiyoruz” diyen Erhürman, BM’nin sözüne sahip çıkması gerektiğine dikkat çekti. “Sayın Tatar, karma evliliklerden doğan çocukların yaşadığı sorunları dile getirmiyor. Çünkü iki devlet tezini savunduğu için bu sorunu dile getiremiyor. Oysa çözümsüzlük koşullarında, mevcut anayasal haklarımızı sonuna kadar talep etmeliyiz” diyen Erhürman, dertlerinin memleketin geleceği olduğuna işaret etti. Tufan Erhürman, “İnsanlar çocuklarına, torunlarına hasret kalıyor. 70’lerde göç verdik, şimdi de ciddi bir beyin göçü yaşıyoruz. Yaşanabilir bir ülke yaratma sorumluluğumuz var. Anneler, nineler “hasret” kelimesini gözleri dolarak söylemek zorunda kalmasın” diye konuştu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra, ilk ön ayak olacağı konuların başında nüfus sayımı geldiğini vurgulayan Erhürman, “Ben cumhurbaşkanlığının dört temel fonksiyonu olduğuna inanıyorum: Eğer bir müzakere varsa, onu yürüten kişidir. Müzakere yoksa, güven yaratıcı önlemlerle toplumun önünü açmaya çalışan kişidir. Kıbrıs Türk halkını dünyayla buluşturma çabası içinde olan kişidir. İçeride yaşanan sorunların çözümüne öncülük eden kişidir” dedi. Tufan Erhürman, “Sahada benim gördüğüm; insanlarımız bir temsiliyet talebi içerisindedir. Kıbrıs Türk halkı içinde "nerede doğmuş, annesi babası nereli" gibi bir tartışma yoktur. Kıbrıs Türk halkı çok açık şekilde bir temsiliyet sorunu görmektedir. Değişim talebi yüksek sesle dile getirilmektedir. Ekim ayı değişim ayıdır” diye ekledi.