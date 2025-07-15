“Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı” New York’ta gerçekleşiyor
ABD'nin New York kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"da Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle garantörler bir araya geliyor.
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ABD'nin New York kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"da Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle garantörler bir araya geliyor.
Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere'nin Avrupa, Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katılacak.
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Etiketler : kıbrıs sorunu, liderler