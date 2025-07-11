Askeri Ceza Kanunda Askeri Firar Suçu ve Cezası

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Firar suçu, 7179 Sayılı Asker alma Kanunu ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda da tanımlandığı üzere, kıtasından veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak 6 günden fazla uzaklaşma halinde meydana gelen suçtur. Bu itibarla firar suçunun oluşabilmesi için askerin;

Kıtasından veya görevi gereği bulunmak zorunda olduğu yerden uzaklaşmış olması Uzaklaşmanın izinsiz olarak gerçekleşmiş olması Uzaklaşmanın 6 günden fazla sürmüş olması gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Firar Suçu Meydana Gelir?

Firar suçu, Askeri Ceza Kanunda göre iki şekilde işlenebilir. Askeri personel ya görevli bulunduğu yeri terk etmek suretiyle firar eyleminde bulunur ya da izin, istirahat veya hava değişimi nedeniyle kendisine verilen süre içerisinde birliğe katılmayarak izin tecavüzünde bulunur.

Firar Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Suçlu, silah, mühimmat ve bunların teçhizat veya nakil vasıtalarından ve hayvanlardan birini veya ordu hizmetine tahsis edilen herhangi bir şeyi beraberinde götürmüş ise (m.66/2-a) Suçlu hizmet yaparken kaçmış ise (m.66/2-b) Suçlu mükerrir ise (m.66/2-c)

Askeri şahsın suçu mükerrir, yani aynı suçu tekrar işlemesi halinde artık nitelikli hale göre yargılama yapılamaz. Nitekim Askeri Ceza Kanununda tekerrürü düzenleyen 42.maddeye göre askerin, daha önce aynı suç nedeniyle bir Türk Askeri mahkemesinde yargılanmış olması gerekmektedir.

Halihazırda askeri mahkemelerin kapatılması dolayısıyla artık askeri suçlar için tekerrür hükmünün de uygulanabilirliği böylece ortadan kalkmış olmaktadır. Dolayısıyla bir askeri şahıs, askeri suçlar bakımından mükerrir olamazlar ve tekerrür hükmüne dayanılarak yargılanamazlar.

Firar Suçunda Soruşturma İzni Gerekli Midir?

Askeri Ceza Kanunu ek-15.madde hükmüne göre asker kişilerin işledikleri askeri suçların soruşturulması izne tabidir. Bu itibarla yetkili ve görevli makamdan soruşturma izni almaksızın asker kişi hakkında askeri suç dolayısıyla soruşturma başlatılamaz.

Firar Suçuna Bakmakla Görevli Mahkeme Hangisidir?

2017 Anayasa Referandumu değişikliği öncesinde askeri suçlara bakmakla görevli mahkemede Askeri Ceza Mahkemeleriydi. Ancak söz konusu referandum sonrası yapılan değişiklikle askeri mahkemeler kapatıldı ve askeri suçlar, adli suçların görüldüğü adli yargı kapsamında görülmeye başlandı.

Bu bakımdan askeri suçlar için de görevli mahkemeler, ilk derece adli yargı ceza mahkemeleri oldu. Firar suçuna yönelik kovuşturma için görevli mahkeme de Asliye Ceza Mahkemesidir. Söz konusu konularla ilgili daha sağlıklı bilgi almak için alanında deneyimli askeri hukukçularla iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

Askeri Firar Suçunda Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlik kişinin almış olduğu hapis cezasının bir kısmını toplum içerinde geçirmesini sağlayan bir kurumdur. Buradaki amaç kişinin tekrardan topluma kazandırmak ve cezaevi sürecinden sonra sosyal yapıya alışması istenmektedir.

Denetimli serbestlik uygulaması ile kişi aynı zamanda ailesi ile bağlarını sürdürebilmektedir bu sayede kişinin aile birliğinin korunması da amaçlanmıştır. Askeri firar suçunda denetimli serbestlik hakkından faydalanıp faydalanılmayacağı hususu ise her olayda farklılık gösterecek olup bu sebeple uzman askeri ceza avukatı ile iletişime geçmenizde fayda olacaktır.

Kaynak: Askeri Ceza Avukatı

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