Onur Borman’ın “İcraatlarım ve yaşadıklarım” kitabı çıktı

KKTC'nin ilk kadın Bakanı Onur Borman’ın kaleme aldığı “İcraatlarım ve yaşadıklarım” isimli kitap, “Kıbrıslı Türklerin Siyasi ve Ekonomik Mücadelesi” alt başlığı ile yayımlandı.

Kitabın ilk tanıtım ve imza etkinliği, 29 Temmuz Salı akşamı saat 19.30’da Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinden devletleşme sürecine, ekonomik kalkınmadan siyasal değişimlere uzanan tarihi bir yolculuk sunan kitap, pek çok gazete kupürü, istatistiki tablo, tarihi belge ve fotoğrafı da içeriyor.

“1955-1974 Dönemi” başlıklı birinci kısımla başlayan kitapta, “1974’ten Sonra Önemli Tarihi Kararlar”, “Türkiye ile Ekonomik ve Siyasi İlişkiler”, “KKTC’nin Kuruluşu ve Sonrası”, “Meşhur 1986 Ekonomik Protokolü” gibi başlıklar yer alıyor.

Detaylı bir araştırma kitabı olan eserde Borman siyasi kademelerde görev aldığı ve bakanlık yaptığı süreçlerde yaşadığı anılarını da aktarıyor.

Khora Yayınlarından çıkan “İcraatlarım ve Yaşadıklarım” isimli kitap bu hafta satışa sunulacak.