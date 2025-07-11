11 Meşale Festivali başlıyor

Dikmen Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük bir coşkuyla beklenen 11 Meşale Festivali, bu yıl 11-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı bu akşam saat 20:30’da Dağyolu’nda yapılacak. Etkinlikte sevilen sanatçı Nafiz Dölek sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Aynı akşam, Dikmen Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren DİGEM Halk Dansları Ekibi de sahne alarak Kıbrıs kültürünü yaşatacak geleneksel halk oyunlarıyla festivale renk katacak. Ayrıca geceye heyecan katacak bir diğer etkinlik ise tombala çekilişi olacak.