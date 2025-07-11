Cardplus 20. yılını resepsiyonla kutladı

Cardplus, 20. kuruluş yıl dönümünü, 8 Temmuz akşamı düzenlediği resepsiyonla kutladı. Girne’de gerçekleşen geceye, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar başta olmak üzere, Kıbrıs’taki 11 bankanın yönetim kurulları, genel müdürleri ve çalışanları, ayrıca Kıbrıs ve Türkiye’den finans, teknoloji ve iş dünyasının farklı sektörlerinin önde gelen temsilcileri katıldı. Gecede, Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay, Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmalar yaparak Cardplus’un 20 yıllık yolculuğunun sektöre ve ülkeye katkılarına dikkat çektiler.

Tokay: Vizyonun, emeğin, güvenin ve birlikte olmanın kutlaması

Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay yaptığı konuşmada, “Bugün burada sadece bir şirketin değil, tam 20 yıl önce hayal edilen bir fikirle, bir hedefle ve inançla yola çıkan Cardplus’ın hikâyesinin önemli bir dönüm noktasını kutlamak için bir aradayız. Bu sadece bir yıl dönümü değil; aynı zamanda bir vizyonun, bir emeğin, bir güvenin ve en önemlisi birlikte olmanın kutlamasıdır” dedi.

Tokay konuşmasında, “2005 yılında başladığımızda en büyük hayalimiz; Kuzey Kıbrıs’ta yerli, güvenilir bir kartlı ödeme sistemi kurmak, teknolojiyi sadece bugüne değil, geleceğe taşımak ve kullanıcılarımızın hayatına gerçekten dokunan çözümler üretmekti. Bugün geldiğimiz noktada; 12 bankayla çalışan, yüzbinlerce karta hizmet veren, KKTC bankacılık sistemine entegre olmuş, en ileri teknolojilerle donatılmış, şeffaf, hızlı ve güvenli çözümler sunan bir sistem kurmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Geride bıraktığımız 20 yılda, bu başarı sadece teknoloji ve sistemle değil, birbirine inanan ekiplerimiz, ortak hedeflere yürüyen bankalarımız ve siz değerli iş ortaklarımızın katkılarıyla mümkün oldu” diyen Tokay, “Yenilikçi yaklaşımlarımızla; teknolojide öncü çözümlerle; Fintech iş birlikleriyle; dijitalleşmenin her alanında; dijital cüzdanlarla, blokzincir altyapılarıyla ve değerli iş ortaklarımızla daha güçlü bir Cardplus için yeniden yola çıkıyoruz. Bu özel gecede bizimle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyor, Cardplus’un 20. yılını sağlık, başarı ve umutla kutlamayı diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Altuner: Cardplus’ın başarıları için çalışılmaya devam edilecek

Cardplus Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner konuşmasında kuruluş aşamasından bugüne katkı koyan firma ve kişilere teşekkür ederek Cardplus’ın başarıları için çalışılmaya devam edileceğini söyledi.

Tatar kurucuları ve çalışanları tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknolojik altyapısı ile bir marka olan Cardplus’ın 20’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle kurucuları ve çalışanları tebrik etti.

Uluslararası rekabet karşısında Cardplus’ın çalışmalarını başarıyla yürüttüğüne işaret eden Tatar, kredi kartı kullanımının artmasıyla ekonominin daha çok kayıt altına alındığını ve kamu maliyesine katkıda bulunulduğunu kaydetti.

Cardplus’ın başarılarının artarak devam etmesi ve istihdamın artmasını temenni eden Tatar, Cardplus’ın devlete katkısının büyük olduğunu bu nedenle çalışanların övünç ve gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Büyük ödül talihlisi Zafer Kaptan

Konuşmaların ardından, büyük bir heyecanla beklenen Cardplus 20. Yıl Özel Ödülü olan BMW X1, çekiliş talihlisi Zafer Kaptan’a teslim edildi.

Ardından sahneye davet edilen Cardplus üyesi 11 bankanın genel müdürleri, hep birlikte 20. yıl pastasını kesti.

Gecenin başında itibaren Trion Stage müzisyenleri yer alırken, finalde ise sevilen müzik grubu Avangarde, sahne performansları ve şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

20 yıldır finansal teknolojiler alanında yenilikçi çözümler sunan Cardplus, bu özel geceyle sadece bir başarı öyküsünü kutlamakla kalmadı; aynı zamanda güçlü iş birliklerini ve sektöre olan katkılarını da bir kez daha gözler önüne serdi.