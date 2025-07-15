YDÜ 85 Kulüple Kampüste

Times Higher Education tarafından etkili 43’üncü üniversitesi olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi, 85 farklı öğrenci kulübüyle gençleri hayata da hazırlıyor.

İlgi alanlarına göre gelişim ve sosyalleşme imkanı sunan kulüpler, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, kampüs yaşamını da daha dinamik ve keyifli hale getiriyor. Her fakülteden ve bölümden öğrencinin katılımına açık olan kulüpler, farklı disiplinlerden gelen bireyleri bir araya getirerek disiplinler arası etkileşim ve iş birliği ortamı oluşturuyor. Bu sayede öğrenciler sadece kendi alanlarında değil, farklı alanlarda da deneyim kazanma ve çok yönlü gelişim gösterme fırsatı buluyor.

Sanat, kültür ve medya alanlarından; bilim, teknoloji ve mühendisliğe, sağlık ve mesleki gelişimden; eğitim, psikoloji ve sosyal bilimlere kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren kulüpler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirmelerine fırsat sunuyor. İş dünyası ve girişimcilikten spor ve doğa aktivitelerine, uluslararası kültürel dayanışmadan toplumsal sorumluluk projelerine kadar uzanan geniş yelpazedeki kulüpler; öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya koymalarına ve takım ruhunu geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

Teknoloji ve girişimcilik alanında güncel ve kariyer odaklı imkanlar...

2024-2025 akademik yılında açılan yeni kulüpler arasında Yapay Zeka Kulübü, Girişimcilik ve Start-up Kulübü, Elektrik-Elektronik Teknoloji Kulübü, Matematik Kulübü, Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü, Yaban Hayatı ve Egzotik Hayvanlar Kulübü ile Teknoloji ve Medikal İnovasyonlar Kulübü dikkat çekiyor. Açılan bu kulüpler, çağın gereksinimlerine uygun olarak öğrencilerin teknoloji, inovasyon ve bilimsel araştırmalarla daha aktif ve güçlü bağlar kurmasını hedefliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki öncü kulüplerinden biri olan Yapay Zeka Kulübü, kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2024 yılında aktif olarak faaliyete geçen kulüp; yazılım geliştirme, yapay zeka algoritmaları, robotik sistemler, veri bilimi ve makine öğrenimi gibi alanlara ilgi duyan öğrencileri bir araya getiriyor.

Yapay Zeka Kulübü’nde iki ayrı çalışma grubu yer alıyor. Sosyal grup; yapay zeka ve teknoloji temalı film gösterimleriyle üyeleri bir araya getirirken, akademik grup ise kodlama, veri bilimi ve yazılım odaklı eğitim kampları (bootcamp) düzenlemeyi hedefliyor. Düzenlenen yarışmalar ve hackathon etkinlikleri sayesinde ise öğrenciler, öğrendiklerini pratiğe dökme ve ekip çalışması deneyimi kazanma fırsatı buluyor.

Prof. Dr. Dudu Yavuz Özkum: “Öğrencilerimiz, kulüp faaliyetleri ile yalnızca sosyalleşmekle kalmıyor; aynı zamanda liderlik, ekip çalışması ve organizasyon becerilerini de geliştiriyor.”

Üniversite yıllarının sadece akademik değil, kişisel gelişim açısından da verimli zamanlar olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Yavuz Özkum, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak öğrencilerimize yalnızca güçlü bir akademik eğitim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onları hayata hazırlayacak sosyal, kültürel ve mesleki gelişim olanaklarıyla da destekliyoruz” diyor. “85 farklı öğrenci kulübümüz, gençlerin ilgi alanlarına göre kendilerini keşfetmelerine, çok yönlü bireyler olarak yetişmelerine ve topluma daha donanımlı bireyler olarak katılmalarına katkı sağlıyor” diyen Prof. Dr. Özkum, “Kulüplerimizde yer alan öğrenciler, yalnızca sosyalleşmekle kalmıyor; aynı zamanda liderlik, ekip çalışması ve organizasyon becerilerini de geliştiriyor. Bu sayede üniversite hayatı, bir öğrenme süreci olmanın ötesine geçerek öğrencilerimiz için bir yaşam okuluna dönüşüyor” ifadelerini kullandı.