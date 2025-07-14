DAÜ’nün Yapay Zekâ Mühendisliği Lisans Programı YÖK'ten onay aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Lisans Programı, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onay aldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri arasında YÖK onaylı Yapay Zekâ Mühendisliği Programı sunan tek yükseköğretim kurumu oldu.

Program kapsamında DAÜ bünyesinde Yapay Zekâ Laboratuvarı kuruldu. Öğrenciler, bu laboratuvar aracılığıyla makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme ve robotik gibi alanlarda uygulamalı projeler geliştirme imkânı bulacak.

Dört yıllık lisans programı, bilgisayar mühendisliği, matematik, istatistik ve etik gibi alanları bir araya getiriyor.

Yapay Zekâ Mühendisliği Programı’na, KKTC ve yabancı uyruklu öğrenciler https://www.emu.edu.tr adresinden başvuru yapabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ise ÖSYM yerleştirme sistemi aracılığıyla kayıt yaptırabiliyor. YÖK, 2025-2026 Akademik Yılı için programa 60 kişilik kontenjan tahsis etti.

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Bayram konuyla ilgili açıklamasında, YÖK onayı sayesinde öğrencilerin, alacakları diplomanın uluslararası tanınırlığı olacağının bilinci içinde eğitimlerine devam edebileceğini belirtti.

DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı ise, “Bu program sadece bir lisans eğitimi değil, aynı zamanda yapay zekânın geleceğine katkıda bulunacak bireyler yetiştirmek için bir vizyondur” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, “Yapay zekâ alanında kaliteli eğitim vermek istiyorsanız, yalnızca güçlü bir müfredat değil, aynı zamanda en gelişmiş teknik altyapı da şart” diyerek, öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim ortamı sunduklarını kaydetti.