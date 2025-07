Monika akustik konserle Kıbrıslı hayranlarının ruhlarına dokundu

Murat OBENLER

Bu yıl 20.yaşını kutlayan Kıbrıs Rialto Dünya Müzik Festivali’nde Yunanistan’ın ünü uluslararası müzik platformuna da sıçramış önemli disco, funk, soul şarkıcısı ve söz yazarı Monika sahne aldı.

12 Temmuz Cumartesi günü tamamen İngilizce akustik ağırlıklı bir konserle Rialto sahnesine çıkan Monika en sevilen şarkılarını Kıbrıslı hayranları için seslendirdi. Çello, keman ve gitar enstrümanları eşliğinde piyano ve gitarı başında dingin ama heyecanlı bir performansa imza atan Monika konser sırasında Avatar,Exit, Secret in the Dark , The garden is blooming - O Kipos Einai Anthiros ve en son çıkardığı Proud albümlerinden aynı işimde şarkılar, Saving The World, Forever Yours, Yes I Do, Shake Your Hands ve Over the Hill ve Baby gibi teklilerini de seslendirdi.

Konser programının sonunda seyircilerin yoğun alkışları ile sahneye gelen Monika iki şarkı daha seslendirdi.