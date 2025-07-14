Karataş: “Fiber Optik Altyapı Projesi emin ellere teslim edilebilecek mi?”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, fiber optik kablolama altyapı projesine ilişkin, “Fiber Optik Altyapı Projesi emin ellere teslim edilebilecek mi?” diye sordu.

Yazılı açıklamasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın yerli konsorsiyumun teklifinin 5 yıllık, Türk Telekom’un ise 18 ayda bitirme taahhüdü verdiğini açıkladığını hatırlatan Karataş, bu süreçte şeffaflık ve teknik denetimin önemine dikkat çekti.

Böylesine büyük altyapı projelerinde ihaleye çıkılmasının ve kararların ilgili teknik ekiplerle birlikte alınmasının hayati olduğunu belirten Karataş, “Süreç gerçekten usulüne uygun mu yürütülüyor?” sorusunu sordu.

Karataş, teklif verecek şirketlerden detaylı teknolojik bilgi talep edilip edilmediğini, verilen teknik bilgilerin uzman ekiplerce değerlendirilip değerlendirilmediğini ve son aşamada rekabete dayalı fiyat tekliflerinin alınıp alınmadığını da sorguladı.

Fiber optik projelerinde keşif ve ihtiyaç analizinin önemine dikkat çeken Karataş, güzergah planlamasından ekipman seçimine kadar tüm süreçlerin profesyonelce hazırlanması gerektiğini ifade ederek, “Projeye talip olan şirketler tüm bu hazırlıkları yapıp sundular mı?” diye sordu.

Teknik denetimlerin sıklıkla yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Karataş, test süreçlerinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Karataş açıklamasında, “Devletimiz için çok önemli bir adım olan fiber optik kablolama altyapı projesi acaba emin ellere teslim edilebilecek mi?” ifadelerini kullandı.