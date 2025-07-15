İşlemler sadece taşınmazın kayıtlı bulunduğu kazada yapılacak

İçişleri Bakanlığı “Web Tapu” ve “Yeni TAKBİS Otomasyon Sistemi” uygulamaya alındı.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yürütülen metrik sistemine geçiş süreci ile birlikte hayata geçen yeni uygulamalar kapsamında, taşınmazlarla ilgili yapılacak işlemlerde şu düzenlemeler geçerli olacak:

“Satış, bağış, takas gibi devir işlemleri. Banka kredisine bağlı veya münferit ipotek tesis işlemleri. Araştırma belgesi (bilgi amaçlı mülkiyet sorgusu) düzenlenmesi. Dosya işlemleri (arşiv kayıtları, belge temini, dosya inceleme vb.).”

Açıklamada, bütün bu işlemlerin, taşınmazın kayıtlı bulunduğu kaza sınırları içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Vatandaşların, işlem planlarını yaparken ilgili taşınmazın bağlı olduğu kaza bilgisini kontrol etmeleri ve ilgili kazada işlemlerini yapmaları istenirken, yabancı kaza işlemlerinin yapılmayacağı kaydedildi.